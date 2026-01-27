El presidente de River anunció la ampliación y el techado del Monumental
Stefano Di Carlo presentó el proyecto para remodelar la cancha del Millonario, con una obra que duraría tres años.
El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la ampliación y el techado del Monumental. La obra comenzará en abril y, según estimaciones, durará aproximadamente tres años. El histórico proyecto fue presentado por el joven dirigente a través de las redes sociales del club.
La construcción del techo sobre el estadio Monumental era una de las ambiciosas propuestas que afrontaba esta dirigencia, y que según Di Carlo, viene trabajándose desde el 2023 con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para obtener los permisos correspondientes.
En qué consiste la obra que se hará en el Monumental
Durante la presidencia de Jorge Brito, el Monumental ya había sido ampliado y renovado. El sucesor de Rodolfo Donofrio convirtió a la cancha de River en una de las más grandes de Sudamérica, además de poner un restaurante y otros pequeños cambios. También se le dio el naming a la empresa Chango Más, en un contrato histórico para la institución.
En este caso, el proyecto es aún más ambicioso, ya que llevaría la capacidad del estadio a 101 mil personas. Esto se haría con la construcción de una tribuna 360, con butacas rojas y blancas (una de las críticas a la gestión anterior fue haber pintado de gris los asientos) que serían para 16 mil socios.
Por otro lado, el techado cubriría casi al 100% de los hinchas, por lo que, incluso en días de partido con condiciones climáticas adversas, podrían ir a ver a River sin ningún inconveniente. La obra, según comentó Di Carlo, no impediría al Millonario jugar de local en los tres años de duración.
El financiamiento de la obra será a través de préstamos de bancos internacionales, con tasas competitivas. Los pagos saldrán de la plusvalía que dará a los ingresos esta ampliación. La empresa que se hará cargo del proyecto es Schlaich Bergermann Partner (SBP), que ya participó en el techado de múltiples estadios a nivel mundial.
River recibe en el Monumental a Gimnasia
River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.
El partido, correspondiente a la Zona B, está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio Monumental, contará con el arbitraje dePablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino.
River tuvo un buen comienzo en este Torneo Apertura, donde superó 1-0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel. Pese a que no fue la mejor actuación del “Millonario”, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.
Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2-1 sobre Racing, con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto.
El Lobo, envuelto en una crisis económica, viene de hacer un gran Torneo Clausura en 2025, llegando hasta semifinales y perdiendo ante Estudiantes, su clásico rival. Su técnico, Fernando Zaniratto, le ha encontrado el estilo a sus dirigidos, convirtiéndolo en un equipo que nadie quiere enfrentar.
Te puede interesar...
Leé más
Los mejores memes tras el insólito penal que no le dieron a River ante Barracas
River le ganó a Barracas Central en un partido con una gran polémica
River visita a Barracas Central en el debut del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario