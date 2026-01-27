El presidente de River anunció la ampliación y el techado del Monumental

Stefano Di Carlo presentó el proyecto para remodelar la cancha del Millonario, con una obra que duraría tres años.

El presidente de River , Stefano Di Carlo, anunció la ampliación y el techado del Monumental . La obra comenzará en abril y, según estimaciones, durará aproximadamente tres años. El histórico proyecto fue presentado por el joven dirigente a través de las redes sociales del club.

La construcción del techo sobre el estadio Monumental era una de las ambiciosas propuestas que afrontaba esta dirigencia , y que según Di Carlo, viene trabajándose desde el 2023 con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , para obtener los permisos correspondientes.

Durante la presidencia de Jorge Brito , el Monumental ya había sido ampliado y renovado. El sucesor de Rodolfo Donofrio convirtió a la cancha de River en una de las más grandes de Sudamérica, además de poner un restaurante y otros pequeños cambios. También se le dio el naming a la empresa Chango Más , en un contrato histórico para la institución.

En este caso, el proyecto es aún más ambicioso, ya que llevaría la capacidad del estadio a 101 mil personas. Esto se haría con la construcción de una tribuna 360, con butacas rojas y blancas (una de las críticas a la gestión anterior fue haber pintado de gris los asientos) que serían para 16 mil socios.

Por otro lado, el techado cubriría casi al 100% de los hinchas, por lo que, incluso en días de partido con condiciones climáticas adversas, podrían ir a ver a River sin ningún inconveniente. La obra, según comentó Di Carlo, no impediría al Millonario jugar de local en los tres años de duración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlay_OK/status/2016248802194202935?s=20&partner=&hide_thread=false RIVER ANUNCIA OFICIALMENTE EL TECHADO DEL ESTADIO MONUMENTAL.



Estructura perimetral de columnas que sostendrá una nueva tribuna 360°.



16.000 nuevas ubicaciones con butacas blancas y rojas.



El techo llegará hasta el límite del campo de juego. Cubrirá todas… pic.twitter.com/7OZNtnqPYU — River Play Digital (@RiverPlay_OK) January 27, 2026

El financiamiento de la obra será a través de préstamos de bancos internacionales, con tasas competitivas. Los pagos saldrán de la plusvalía que dará a los ingresos esta ampliación. La empresa que se hará cargo del proyecto es Schlaich Bergermann Partner (SBP), que ya participó en el techado de múltiples estadios a nivel mundial.

River recibe en el Monumental a Gimnasia

River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.

El partido, correspondiente a la Zona B, está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio Monumental, contará con el arbitraje dePablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2015507457280184696?s=20&partner=&hide_thread=false Domingo en River Camp



Gimnasia LP. pic.twitter.com/yaBXWLUPKl — River Plate (@RiverPlate) January 25, 2026

River tuvo un buen comienzo en este Torneo Apertura, donde superó 1-0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel. Pese a que no fue la mejor actuación del “Millonario”, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2-1 sobre Racing, con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2015193260310868456?s=20&partner=&hide_thread=false GOLAZO OLÍMPICO DE GIMNASIA. NICOLÁS BARROS SCHELOTTO MARCÓ EL 1-0 ANTE RACING EN EL BOSQUE A LOS 9 MINUTOS



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T6hW0bWUNR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026

El Lobo, envuelto en una crisis económica, viene de hacer un gran Torneo Clausura en 2025, llegando hasta semifinales y perdiendo ante Estudiantes, su clásico rival. Su técnico, Fernando Zaniratto, le ha encontrado el estilo a sus dirigidos, convirtiéndolo en un equipo que nadie quiere enfrentar.