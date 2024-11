Ayelén Lagos, la neuquina que conoció a Carlos Bianchi y va por el ascenso con Vélez

Este sábado, las Fortineras recibirán a Estudiantes de La Plata en la Villa Olímpica en lo que será la ida de la final del Torneo Reducido que otorga el segundo ascenso de la temporada. Para Ayelén es una nueva final y otra oportunidad de dar el gran salto con el equipo. "Con muchas ganas, he jugado ya finales, por suerte me toca poner la parte de la experiencia dentro del equipo, hay muchas chicas jóvenes. Me tocó jugar, disputar partidos contra Boca definitorios y realmente estoy tranquila”, comentó.

El conjunto dirigido por Daniel Reyes cerró 5 a 2 el global ante Defensores de Belgrano, mientras que el Pincha viene de dejar en el camino a Unión de Santa Fe. “Confío en el equipo, en el grupo que se formó, tenemos, creo yo, grandes posibilidades de llevarnos la victoria. No dudo ni un segundo del equipo que formamos y la calidad de jugadoras que tenemos, así que hay que estar ahí, al pendiente y apoyar desde donde toque”, agregó.

Cómo fue conocer a Bianchi

En la previa a la final, las velezanas tuvieron una grata sorpresa durante una de las prácticas cuando el Virrey, Carlos Bianchi, se acercó para la foto.“Sí, iba pasando por fuera de la cancha y le pedimos si podía ir a sacarse una foto con nosotras, nos dijo que sí, dio la vuelta entera porque estaba del otro lado. Se dio toda la vuelta para venir a hacerse la foto con nosotras y con la gente”, contó.

Bianchi no solo se quedó para que el encuentro quede guardado en los celulares, se tomó unos minutos y entabló diálogo con el plantel, situación que significó mucho para las jugadoras. “Es un montón, es una bestia del fútbol. Antes de sacarnos la foto nos preguntó cómo veníamos, le contamos que estábamos por la final, nos felicitó y además nos contó un par de anécdotas que tiene con el entrenador de arqueras. Jugó con él un tiempo, se mataban de risa y después al final una de las chicas le preguntó si nos podía dar un consejo en cuanto a estos partidos, cómo se jugaban y demás”, repasó Ayelén sobre el diálogo con el ídolo del Fortín.

En ese momento, el ex jugador y entrenador, sin ningún compromiso, les dejó un mensaje contundente a todo el grupo sobre cómo afrontar la llave por el ascenso. “Él nos dijo que hay que dejar todo, que hay que dar todo, que hay que jugar como si fuera el último partido de nuestra carrera, que no hay que guardarse nada para después no tener nada que reprocharnos. Que en el futbol se gana y se pierde, que es una cuestión lógica del juego pero que lo más importante es lo que nos queda a cada una de nosotras”, afirmó orgullosa.

— KOI (@Nico_DiGirolamo) November 26, 2024

La actualidad en el femenino de AFA

Ayelén dejó Neuquén en búsqueda de un sueño. Con 16 años en 2008, se fue a River y estuvo hasta el 2015. Retornó a Neuquén para jugar en Petrolero, donde pudo mostrar su calidad perteneciendo a Lifune. Después de un tiempo, la neuquina decidió volver a Buenos Aires y se sumó a Vélez en 2022.

La delantera de 32 años conoce como pocas las realidades del femenino, tanto en Lifune como en AFA. “Realmente ha tenido avances, no voy a decir que no, pero también soy consciente de que todavía nos falta, mucho. Desde donde nos toca a cada una hay que trabajarlo y sumar, como cualquier persona que pase por el fútbol femenino, sea de lo que sea, jugadora, dirigente, cuerpo técnico”, afirmó.

La profesionalización del fútbol femenino en Argentina es reciente, se oficializó recién en 2019 y aún debe seguir mejorando. Entre los temas principales están los contratos profesionales y sueldos. Más allá de jugar en clubes grandes de la primera o segunda división de AFA, las jugadoras dividen su día en entrenamientos y trabajos particulares. “Yo salí de entrenar y me vine para acá para mi trabajo, trabajamos seis, ocho horas cada una luego de entrenar y así. Lamentablemente, lo que hoy por hoy es un contrato profesional, no alcanza. Y menos para las que no tienen contrato”, contó Ayelén.

Las ayudas de Vélez son importantes, pero no cubren al cien las necesidades de la vida cotidiana del plantel. “Si bien el club por ejemplo me ayuda, no es un contrato con el cual yo pueda vivir o pueda pagar un alquiler, entonces todas estamos en la misma situación. Eso aumentaría mucho el nivel porque no es lo mismo entrenar a tu cien por ciento cuando el día anterior comiste bien, descansaste bien e hiciste lo que tenías que hacer, a estar ocho horas parada antes o después de tener que dar un máximo en algún entrenamiento”, mencionó.