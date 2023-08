Benedetto erró un penal y Boca perdió en Junín con Sarmiento

Boca tuvo un mediocampo y una dupla central inédita, con jugadores que ya han demostrado no estar a la altura de la primera de un club con aspiraciones. Sarmiento interpretó mejor el partido, sacó la ventaja y después la defendió con uñas y dientes. Una gran victoria para una institución de escasos recursos con la de Junín y otra derrota que no le deja nada positivo al Xeneize, que si bien está pensando en el duelo clave con Racing, no aprovechó el partido para darle rodaje a otros jóvenes del club.