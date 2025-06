Benedetto, que no mete un gol hace 15 meses, vuelve al fútbol argentino

En algún momento, hace no mucho tiempo, Darío Ismael Benedetto había dicho que no jugaría en otro club de Sudaméricaque no fuera Boca. Su siguiente club fue Olimpia de Paraguay, donde fue dirigido por Martín Palermo y en 13 partidos no hizo goles, siendo uno de los más criticados por los hinchas por su bajo rendimiento en el primer semestre del año.