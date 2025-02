Benvenuti, confirmado para el Turismo Carretera y con novedades

El presupuesto, lo más sensible

Hasta el momento, Benvenuti tiene confirmada su participación en estas tres primeras jornadas. "Queremos estar en toda la temporada, hoy puedo confirmar las primeras tres nada más, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido”, aseguró.

La temporada pasada no fue la mejor para él. Con altibajos, buscó meterse en la Copa de Oro, pero no pudo aprovechar las dos oportunidades que tuvo y finalizó el campeonato en el puesto 28. "Necesitamos sí o sí mejorar, creemos que podemos hacerlo y muy bien, trataremos de lograr buenos resultados desde el comienzo. La parte económica es la más difícil hoy en día, realmente se me está siendo muy complicado reunir el presupuesto, los costos son altos hoy en día, así que trabajando muchísimo en esta parte”, explicó.

Entre los entrenamientos y el tema presupuestario, Juan Cruz no tuvo descanso en el receso de una temporada a otra. Además, estuvo presente en todo momento trabajando en el auto para el 2025. “En la parte deportiva bien, realmente estuvimos laburando muchísimo en el auto, muchísimo en la parte deportiva como piloto, así que vamos con muchísimas expectativas, con algunas cosas nuevas, un poco reorganización de gente, un poquito todo el equipo para mejorar lo del año pasado que no fue bueno”, comentó.

benvenuti solo.jpg

El oriundo de Villa la Angostura comenzó el 2024 a bordo de una Chevy y luego, en la fecha 8, se subió a un Camaro de nueva generación que se armó sobre una estructura 0KM. Si bien fueron varias fechas de desarrollo del auto, las cosas no salieron como se quería y en 2025, buscarán revertirlo. "Creemos que nos va a ir muy bien con el Camaro, tuvimos algunos percances de mitad de año en adelante, distintas situaciones que por ahí son más internas en el equipo, del motorista y del conjunto, por lo tanto tenemos que mejorar todo y creemos que estamos muy bien en el arranque para dar buenos resultados desde el comienzo”, analizó.

De hecho, en los últimos días se confirmó la continuidad del neuquino con el mismo equipo, Alifraco Sport, con la motorización de Daniel Berra. "Sí, es importante confiar en el conjunto, ¿no? El hecho de poder seguir trabajando con la misma gente con la que veníamos trabajando da más confianza y sigue evolucionando la relación, el entendimiento entre las partes. Berra está trabajando en los motores también, le estamos apretando las clavijas a todos, pero trataremos de hacer lo mejor posible desde el comienzo”, aseguró.

"Seguir el mismo equipo genera confianza, genera el entendimiento entre las partes y creo que a partir de este año con buen trabajo, mucho esfuerzo por parte de los chicos, mía y de todo el equipo, vamos a funcionar bien”, agregó sobre la continuidad de su relación con Alifraco, más allá de haber sido contactado por LRD Performance.

Los autos de nueva generacion

El 2024 fue año que quedará en la historia para la categoría ya que aparecieron los autos de nueva generación. De hecho, la temporada finalizó con tan solo dos modelos históricos por sobre una totalidad de 45 autos. "Seguramente va a ser parejo, de hecho el año pasado lo fue, por ahí con un poco de ventaja para el Mustang, pero si bien fue un año nuevo para todos y con autos que nadie sabía cómo iban a funcionar, dentro de todo se vio bastante parejo. Se trabajará para que este año sea aún más parejo y se pueda buscar el campeonato entre cualquiera de las marcas”, sostuvo Benvenuti.

benvenuti autooo.jpg

El Ford Mustang quedó en los libros de la Máxima ya que fue el primer campeón de la nueva generación. Para la temporada venidera la ACTC dio a conocer algunos cambios reglamentarios que apuntan a mejorar la paridad entre vehículos y a la mejora del espectáculo. "Hay un cambio reglamentario, los autos perdieron carga aerodinámica, se hizo por una cuestión de que la categoría busca el sobrepaso entre los autos, con ese fin se sacó algo de carga. Veremos cómo cae en cada auto naturalmente y ojalá que para la marca Chevrolet, para el Camaro, sea beneficioso y nosotros poder aprovechar esa situación”, afirmó.

Flamante papá

Juan Cruz, además de estar enfocado y trabajando para una nueva temporada del Turismo Carretera, disfruta de Francesca, su beba de 10 meses. La pequeña nació el 8 de abril del 2024, un día después de la carrera en Centenario del año pasado. "Finalmente nació el lunes después de la carrera de Neuquén y ya pasaron 10 meses. La verdad que es lo mejor que me pasó, realmente la gordita es hermosa y un personaje divino. Disfrutamos junto con mi hija y mi señora de la paternidad, de la maternidad, y aprendemos mucho más de lo que nos imaginábamos, así disfrutando de esa parte también”, confesó.

El próximo 15 y 16 de febrero estará toda su familia apoyándolo una vez más en la apertura del TC. Francesca en los brazos de su mamá Micaela, además de Daniela y Luis, los padres del piloto de Villa La Angostura. "Viajamos los tres más mi papá y mi mamá. Vamos a estar un poquito todos en el mismo lugar, disfrutando de lo que más amo en el mundo, con la gente que quiero. Vamos a tratar de tener un buen resultado para iniciar bien el año, para arrancar con fuerza y tratar de seguir trabajando en el presupuesto, y que nos sirvan los resultados para poder estar durante todo el año”, concluyó.