La emoción de la familia Benvenuti: entre la pole y el nacimiento de su hija

Cabe recordar que tanto el cierre de 2023 como el inicio del vigente año fueron complicados para Benvenuti, con un accidente incluido en El Calafate, donde no pudo completar la clasificación y la carrera. El ida y vuelta de emociones ha sido muy marcado para él y sus seres queridos, que este fin de semana disfrutan de un momento único.

En la zona de boxes, los padres de Juan Cruz se mostraron emocionados en este contexto tan particular de emociones fuertes. Su hijo fue el más rápido en la clasificación del TC, que transita su tercera fecha en el circuito neuquino. "Mucha emoción, es una pole muy merecida, mucho esfuerzo como siempre así que muy felices y emocionados", dijo Daniela, mamá de Juan Cruz, en diálogo con LM.

"Como dijo ella, con mucha emoción porque es un momento muy especial para él. Pasó por momentos muy duros, el lunes va a ser papá y venía muy golpeado, el principio de año fue muy difícil, el final del anterior también. Y en este momento donde todo es tan difícil en el automovilismo, esto es un regalo del cielo. Le vamos a dar un abrazo con todo el cariño del mundo", comentó Luis, su papá, emocionado.

"Felices por Francesca y por Micaela que es una gran mamá", agregó Daniela, futura abuela.

Familia Benvenuti.mp4

Qué dijo Benvenuti tras lograr la pole en Centenario

"La verdad que fue una gran vuelta. Los chicos laburaron bárbaro en el auto. Había tenido buenas sensaciones en el auto en los entrenamientos, se trabajó mucho, estábamos probando muchas cosas. Sabíamos que podía funcionar bien. Contento por estar adelante, disfruté de clasificar, estoy feliz. Hace rato que no podía hacerlo y mañana voy a venir por todo", declaró Benvenuti en diálogo con LM tras hacer la pole.

"No había terminado bien el año pasado y no había arrancado bien este año. A veces se acumulan un montón de cosas, en el medio reunir el presupuesto que está muy complejo hoy en día. Y venimos a todas las carreras a luchar, laburar y esforzarse entre carrera y carrera. Esto tiene el automovilismo, a veces hacés todo para lograr las cosas y no se dan. Y cuando se dan lo disfrutas y querés seguir. Mañana quiero llevarme todo o el mejor resultado posible", añadió el piloto neuquino.

"Siempre hay detalles para corregir, pero fue una vuelta prolija", finalizó.