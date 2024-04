Boca debuta en la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El entrenador Diego Martínez tendrá las bajas del lateral derecho Lucas Blondel, quien sufrió una lesión ligamentaria este sábado y tendrá una recuperación que le demandará entre seis y ocho meses fuera de las canchas, del delantero Edinson Cavani por una sobrecarga muscular y del marcador central Marcos Rojo a raíz de un traumatismo en el tobillo izquierdo.

Su decisión es la de preservar a los titulares, por lo que este martes alineó en la práctica a un equipo alternativo al igual que el lunes, pero con los ingresos de Jabes Saralegui y Lucas Janson por Jorman Campuzano y Vicente Taborda.

Por el lado de Nacional Potosí, viene de vencer por 2 a 0 como local a Royal Parí por la Copa Paceña con goles del argentino Martín Prost y de Gustavo Cristaldo.

Boca tendrá otras ausencias por sanción

La Conmebol sancionó al defensor colombiano Frank Fabra, por su expulsión en la final de la Copa Libertadores de América pasada ante Fluminense, y a Nicolás Figal por llegar a las tres amarillas en el mismo encuentro, y ambos no podrán estar presentes en el debut de Boca en la Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí.

Tanto Fabra como Figal fueron sancionados con una fecha y no podrán estar presentes. En aquel encuentro definitorio, el ex Deportivo Cali cacheteó al defensor Nino y, tras ser llamado del VAR, el árbitro colombiano Wilmar Roldan tomó la decisión de echar a Fabra que actualmente perdió lugar en el primer equipo y no es titular para el entrenador Martínez, que suele utilizar a Lautaro Blanco en su puesto.

Por su parte, Figal se sigue recuperando de un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y, a pesar de la sanción que impuso la Conmebol sobre él, el ex defensor de Independiente no iba a poder dar el presente en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí.

Las probables formaciones de Nacional Potosí y Boca

Nacional Potosí: Carlos Adorno; Óscar Añez, José María Carrasco, Edisson Restrepo, Daniel Mancilla; Andrés Torrico Franco, Pedro Azogue, Samuel Galindo, Gustavo Cristaldo; Facundo Callejo y Martín Prost. DT: Claudio Biaggio.

Boca: Javier García; Lautaro Di Lollo, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Mauricio Benitez, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Diego Martínez.

Estadio: Víctor Agustín Ugarte.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Hora: 21.

TV: DirecTV.