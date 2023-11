Boca: el drama de los hinchas neuquinos que no tienen certezas sobre las elecciones

En primera instancia, el viaje se planificó con la fecha original del sábado 2 de diciembre, por lo cual el itinerario les era favorable para poder realizar el viaje con tranquilidad. “Tenemos que dejar a la familia, el trabajo, ya fue un problema pasarlas del sábado al domingo. Era más fácil para el sábado para que el socio esté. Pasarlas al lunes no es viable, estamos a fin de año, con el cierre de las actividades, hay que pedir el día en el trabajo”, agregó.

Ese detalle fue mencionado por Riquelme cuando la justicia decidió cambiar la fecha de las elecciones del 2 al 3. "Esta gente cambió la fecha de las elecciones para que haya socios que no puedan venir a votar”, dijo Román sobre la oposición.

boca peña neuquen 2.jpg

Pese al contexto adverso, la fe es lo último que se pierde. Son muchos los socios de las provincias que ya organizaron el viaje a Buenos Aires. “Tengo la fe de que vamos a poder votar este domingo, no tenemos fallo todavía, veremos si hacen la conciliación, nosotros ya tenemos todo armado. Acá existen dos peñas, Boca mi Pasión y Azul y Oro, trabajamos para que el socio pueda estar y votar”, mencionó Molina.

Las horas pasan y los referentes tratan de llevar tranquilidad a los socios neuquinos. La información que manejan es igual a la que se ve en los medios de comunicación. “La gente nos pregunta si sabemos algo y solo sabemos lo que sale en los medios, en la tele y en los diarios, que está la denuncia hecha y que defineN el jueves, si no habrá que esperar otra fecha. Pero es doloroso para los que se pidieron los días y tenían los pasajes comprados”, contó Federico Pignatelli, referente de la Peña Neuquén Azul y Oro.

Ambas peñas aguardan para saber lo que determinará la justicia sobre las elecciones en Boca. “Aquellos que íbamos de manera particular, pudimos cambiar los pasajes y con este tema no sabemos bien que hacer. Tenemos que esperar al jueves para la conciliación obligatoria pero no tenemos un estimativo, no hay fecha y es imposible planificar estando a 1200 kilómetros”, sumó.

El hincha de Boca se lamenta la situación estando tan lejos de la "Republica de la Boca". Más allá de lo que suceda, miran hacia adelante, confían en la dirigencia y apuntan al acto democrático. “Estamos ajenos a lo que pasa, hasta que no haya nuevo aviso no vamos a informar nada. Apoyamos el trabajo de esta gestión y queremos que todo se de en paz, viajar y votar sin nada raro. Amamos al Club, somos el verdadero interior, estamos en las buenas y en las malas. Cuando sean y como sean (las elecciones), queremos ir a votar”, concluyó Molina.