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Boca empata ante San Pablo por la Copa Sudamericana

El Xeneize busca arrancar con el pie derecho en la ida del certamen continental, que se disputa en La Bombonera.

Boca se enfrenta a San Pablo en la Copa Sudamericana.

Boca se enfrenta a San Pablo en la Copa Sudamericana.

Boca recibe en La Bombonera a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize viene de eliminar a Recoleta de Paraguay en la instancia previa, mientras que los brasileros vencieron a Bolívar.

El Vasco Arruabarrena sufre las ausencias de jugadores importantes: no solo no puede contar con Tomás Aranda o Adam Bareiro, que serán baja hasta 2027, sino que tampoco serán de la partida otros futbolistas titulares, como Milton Delgado o Ayrton Costa, que se recuperan de problemas musculares.

Por su parte, Leandro Paredes, que había salido con una molestia en el duelo de Copa Argentina contra Vélez y no sumo minutos por el Torneo Clausura contra Gimnasia de Mendoza, será titular ante San Pablo.

Así se vive el primer tiempo entre Boca y San Pablo

A los 16 minutos de la primera parte, San Pablo, que maneja más la pelota, tuvo la más clara hasta el momento: tras una pérdida de Belmonte al borde del área, Montero sacó un buen cabezazo de Luciano por arriba del travesaño.

Los datos del partido entre Boca y San Pablo

  • Copa Sudamericana
  • Cuartos de final - ida
  • Boca (Arg) - San Pablo (Bra)
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Piero Maza (Chi)
  • VAR: Fernando Vejar
  • Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago, Lucas Ramon; Jonathan Calleri, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

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