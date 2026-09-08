Deportes La Mañana Boca Boca empata ante San Pablo por la Copa Sudamericana

El Xeneize busca arrancar con el pie derecho en la ida del certamen continental, que se disputa en La Bombonera. Agregar LM Neuquén a







Boca se enfrenta a San Pablo en la Copa Sudamericana.

Boca recibe en La Bombonera a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize viene de eliminar a Recoleta de Paraguay en la instancia previa, mientras que los brasileros vencieron a Bolívar.

El Vasco Arruabarrena sufre las ausencias de jugadores importantes: no solo no puede contar con Tomás Aranda o Adam Bareiro, que serán baja hasta 2027, sino que tampoco serán de la partida otros futbolistas titulares, como Milton Delgado o Ayrton Costa, que se recuperan de problemas musculares.

Por su parte, Leandro Paredes, que había salido con una molestia en el duelo de Copa Argentina contra Vélez y no sumo minutos por el Torneo Clausura contra Gimnasia de Mendoza, será titular ante San Pablo.