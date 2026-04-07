Boca, con gol de Paredes, le gana a Universidad Católica en su debut en la Copa Libertadores

El Xeneize visita al equipo chileno, en búsqueda de arrancar el certamen continental con una victoria.
Boca debuta en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Chile, buscando arrancar el torneo continental con los tres puntos, algo que logró en solo dos de sus últimos diez comienzos en la fase de grupos. El Xeneize deberá adaptarse rápidamente al césped sintético del estadio San Carlos de Apoquindo.
Claudio Úbeda decidió guardar titulares en el partido ante Talleres por el Torneo Apertura, para que lleguen frescos a este encuentro. No repite ningún defensor de ese encuentro y realiza seis cambios con respecto a la victoria 1-0 en Córdoba.
A pesar de guardar jugadores, el Xeneize tiene algunos titulares lesionados: Agustín Marchesín no llegó a recuperarse para ocupar el arco, que seguirá en manos de Leandro Brey. Por otro lado, el Changuito Zeballos podría reaparecer en la próxima fecha del Apertura contra Independiente.
Así fue el primer tiempo entre Boca y Universidad Católica
El partido empezó bastante lento en el trámite futbolístico pero picado entre los jugadores: tras un par de faltas duras de ambos lados, en tan solo siete minutos se armó una fuerte pelea con varios empujones, que terminó con Paredes y Zampedri amonestados.
A los 16 minutos del primer tiempo Boca se puso en ventaja en Chile: tras un defectuoso despeje de la defensa de Universidad Católica, Leandro Paredes recuperó y cruzó la pelota desde la medialuna al palo derecho del arquero y puso el 1-0.
Boca tuvo el segundo en los pies de Ascacibar, que controló en el área tras un gran pase de Paredes, y metió un zurdazo de volea, que tapo Bernedo, evitando la ampliación del marcador.
Así se juega el segundo tiempo entre Boca y Universidad Católica
En tan solo dos minutos del complemento, Boca tuvo una chance inmejorable para ampliar el marcador: tras una jugada preparada, Costa quedó contra el arquero, y luego de picarla, un defensor chileno la sacó en la línea.
A los 54 minutos, tras un excelente desborde por derecha y un centro preciso al área, Zampedri conectó un cabezazo de pique al piso, que Brey sacó a mano cambiada cuando era el empate del equipo chileno.
Los datos del partido entre Boca y Universidad Católica
- Copa Libertadores.
- Fecha 1.
- Grupo D.
- Universidad Católica - Boca.
- Estadio: San Carlos de Apoquindo.
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
- VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Juan Ignacio Díaz, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Clemente Montes, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Te puede interesar...
Leé más
Boca inicia su camino en la Libertadores ante Católica: hora, formaciones y TV
Alan Lescano no se guardó nada y contó su versión sobre las negociaciones con Boca
En medio de los rumores de su pase a Chelsea, Valentín Barco fue contundente sobre un posible regreso a Boca
Noticias relacionadas