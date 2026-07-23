Boca le gana a O'Higgins por Copa Sudamericana

El Xeneize se juega buena parte del semestre en los playoffs del certamen continental contra el equipo chileno.

Boca se enfrenta a O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana . El Xeneize disputa esta instancia tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores, y se empieza a jugar gran parte de su semestre en este partido ante el conjunto chileno.

En la vuelta del Vasco Arruabarrena a La Bombonera, el entrenador apuesta por un equipo diferente al que terminó jugando el semestre anterior al mando de Claudio Úbeda, con tres juveniles (Gorosito, Aranda y Flores) de entrada.

Sebastián Villa y Álvaro Montero, que se sumaron al plantel como refuerzos en este mercado de pases, serán titulares en el encuentro, al igual que Leandro Paredes , que decidió no tomarse descanso después del Mundial.

"ERA LO QUE QUERÍA, ESTAR A DISPOSICIÓN DEL ENTRENADOR".



Leandro Paredes, un capitán con todas las letras. pic.twitter.com/cpD1q31a8f — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 24, 2026

Así fue el primer tiempo entre Boca y O’Higgins

La primera clara del encuentro fue para el conjunto chileno a los cinco minutos: tras un saque de arco, los dos centrales de Boca no tuvieron coordinación y dejaron mano a mano a González, que definió por arriba de Montero y se le fue rozando el travesaño.

¡CUIDADO QUE O’HIGGINS AVISA EN LA BOMBONERA! González definió por encima de Montero y el travesaño salvó a Boca en el arranque.



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O’Higgins lo volvió a perder a los 14 minutos, cuando apareció un hombre solo en el punto del penal tras un córner y Pávez definió desviado apareciendo por el segundo palo. En un cuarto de hora, Boca demostró dos fallas de concentración graves que le pudieron costar la desventaja.

Montero salvó a Boca a los 21 minutos, cuando Sarrafiore apareció en la medialuna del área y sacó un zurdazo abajo, que despejó bien al córner el arquero colombiano, que está haciendo su presentación en el Xeneize.

¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS!



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Boca, que había mejorado en la segunda mitad de la primera parte, logró la ventaja con un excelente pase de Paredes, que encontró a Merentiel solo contra el arquero, con una definición fina al palo izquierdo, para el 1-0 en La Bombonera.

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins.



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Así se vive el segundo tiempo entre Boca y O’Higgins

La primera clara del segundo tiempo fue de Boca, a los 18 minutos, cuando Villa encontró a Blanco en una subida por izquierda, y tras el centro al punto penal, Ascacibar, que había ingresado hace poco tiempo, cabeceó al medio y no pudo ampliar la ventaja.

Los datos del partido entre Boca y O’Higgins

Copa Sudamericana

Playoffs

Boca (Arg) - O´Higgins (Chi)

Estadio : Alberto J. Armando

: Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pávez, Felipe Faundez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Robledo, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio