Boca le ganó a Central Córdoba con tres intervenciones del VAR por polémicas

A los 16 minutos fue el mediocampista español Ander Herrera quien metió un pase bombeado exquisito para Milton Giménez, apenas habilitado, quien la bajó y definió en dos tiempos luego de un rebote del arquero Alan Aguerre para marcar el 1 a 0 luego de una revisión exhaustiva del VAR.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1898170414578459075&partner=&hide_thread=false BOCA SE PUSO EN VENTAJA



Milton Giménez ganó el rebote ante Aguerre y puso el 1-0 ante Central Córdoba#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/Nv8bvmNL9Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2025

A los 36 minutos, una nueva polémica debió ser analizada por el VAR: el vasco Herrera volvió a meter un gran pase para Kevin Zenón -cuya posición estaba en duda-, quien centró y la pelota ingresó tras un rebote en José Florentín que la metió en contra. Silvio Trucco, encargado de la revisión, definió que el volante del Xeneize estaba habilitado y que la pelota entró toda, algo que también fue analizado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1898175315949895927&partner=&hide_thread=false ¿HAY GOL DE BOCA? Florentín se la llevó puesta la pelota, Moyano se estiró para sacarla pero el VAR está revisando si ingresó en su totalidad #Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/HTSLuhvTRn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2025

Sobre el tiempo adicionado durante la primera etapa, el VAR debió volver a intervenir, pero esta vez para expulsar a Jonathan Galván que le dio un pisotón a Herrera. Tras ver la repetición, Falcón Pérez no dudó y sacó la tarjeta roja.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1898179921962512746&partner=&hide_thread=false EXPULSADO JONATHAN GALVÁN Falcón Pérez revisó en el VAR y le mostró la roja al defensor por su agresión a Ander Herrera#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/nvdokgj5W7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2025

En el complemento, el Ferroviario intentó atacar más y lo logró, pero Agustín Marchesín respondió nuevamente de manera espectacular durante todo el partido. A su vez, el equipo local dejó varios espacios para que el Xeneize pueda salir de contra, aunque no lo pudo aprovechar hasta los últimos minutos.

Cuando el partido estaba por entrar en el tiempo adicionado, Miguel Merentiel se fue de contra y anotó tras un pase preciso de Luis Advíncula para poner el 3 a 0, cerrar el partido y marcar la quinta victoria consecutiva del equipo de Fernando Gago en el Torneo Apertura 2025.

La síntesis de la victoria de Boca contra Central Córdoba de Santiago del Estero

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Novena fecha.

Central Córdoba de Santiago del Estero vs Boca Juniors.

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Silvio Trucco.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lautaro Rivero, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, José Florentin, Matías Perello, Luis Angulo; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Boca: Agustín Marchesin; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Milton Giménez y Edinson Cavani. DT: Fernando Gago.

Goles en el primer tiempo: 16m. Milton Giménez (B); 38m. Kevin Zenón (B)

Goles en el segundo tiempo: 43m. Miguel Merentiel (B)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Lucas Abascia por Gastón Verón (C) y Nicolás Quagliata por Luis Angulo (C); 19m. Miguel Merentiel por Milton Giménez (B) y William Alarcón por Ander Herrera (B); 22m. Favio Cabral por Matías Perello (C), Diego Barrera por Iván Gómez (C) y Dylan Glaby por Leonardo Heredia (C); 38m. Luis Advíncula por Carlos Palacios (B), Braian Aguirre por Edinson Cavani (B); 45m. Exequiel Zeballos por Kevin Zenón (B)

Incidencia en el primer tiempo: 51m. Expulsado Jonathan Galván (C)