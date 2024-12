Boca le ganó a Newell's: qué necesita para asegurar su clasificación a la Libertadores 2025

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago llegaron a los 66 puntos de la tabla y no podrán ser superados por nadie, por ello, ya se aseguraron el quinto puesto. De esta forma, una sola combinación haría que los de azul y oro no jueguen la Libertadores: que Huracán gane el torneo y Central Córdoba la Copa Argentina. Si no se dan estos dos resultados en simultáneo, el repechaje está asegurado.