Boca pierde para el Superclásico a uno de los jugadores más resistidos por los hinchas

Se confirmó la lesión y el futbolista no podrá disputar el encuentro del 25 de febrero en el Más Monumental.

La victoria ante Central Córdoba, por 2 a 0, en la Bombonera no fue plena de festejo para Boca , o al menos para entrenador Diego Martínez que perderá a uno de sus titulares para el Superclásico con River el próximo 25 de febrero en el estadio Más Monumental.

Pol Fernández jugó los cinco partidos de Boca en Copa de la Liga y sólo estuvo fuera de la cancha en 18 minutos, seis ante Sarmiento y los últimos 12 ante el equipo de Santiago del Estero, cuando salió por el golpe en el tobillo.

Luego de la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores dejó en los hinchas cierto enojo con algunos jugadores, entre ellos Pol Fernández, que fue silbado en algunos encuentros de local.

La defensa de Riquelme a Pol Fernández

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, salió a defender a Pol Fernández tras la victoria ante Central Córdoba en La Bombonera. "Respeto al hincha, lo quiero, lo adoro, es parte de mi vida, pero tenemos claro que lo único que opinamos, es de fútbol. Yo si llevo al auto al taller, no le digo al mecánico cómo tiene que hacer, lo mismo al panadero cómo tiene que hacer el pan. Pero ellos opinan de fútbol”, declaró.

"Para mí, Pol Fernández viene siendo el mejor jugador de nuestro equipo en el campeonato. Contra Sarmiento y Tigre jugó un gran partido, contra Defensa y Justicia nuevamente. Para que Campuzano se sienta cómodo es porque él lo hace bien. Es el jugador más inteligente que tenemos”, manifestó sobre el mediocampista.

Pol Fernández 1.jpg Pol Fernández se perderá el Superclásico.

“Lo que pasa es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas no tanto porque no le gusta mucho andar en la tele. Sabemos que comete errores como todos, quiere mucho a nuestro club y confiamos en él”, dijo Riquelme en referencia a Frank Fabra, otro de los apuntados por los silbidos de los hinchas.

"La gente repite mucho lo que dicen en la TV. Antes no había tanta prensa cuando nosotros jugábamos. No se hablaba tanto. Hoy desde 8 AM hasta 12 de la noche hablan... y hay gente trabajando que escucha y escucha y después repiten”, agregó.

“Es divertido: cuando la gente te cuestiona hay que demostrar que sabés jugar a la pelota. No es fácil tomarlo de esa manera, ojalá que nuestros jugadores puedan lograr eso y que nuestra gente a muchos jugadores como Pol Fernández que nos regaló muchos títulos, podamos reconocerles mucho más”, concluyó Román.