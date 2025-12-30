Boca reactivó una negociación por un delantero del fútbol argentino

Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, está interesado en sumar al plantel un nueve del medio local.

Boca iniciará la pretemporada del 2026 el 2 de enero, por ahora sin refuerzos. A detalles de cerrar la llegada del colombiano Marino Hinestroza, el presidente Juan Román Riquelme se decidió a reflotar una negociación que estaba en pausa. El delantero que quiere sumar el Xeneize es Alexis Cuello de San Lorenzo.

La novedad de esta noticia, es que el Ciclón, con su nueva dirigencia transitoria, logró saldar una deuda con Cuello, lo que haría posible una transferencia a Boca. El elenco de la Ribera estaría esperando una cotización para poder ofertar por el delantero.

San Lorenzo confirmó que regularizó la situación contractual del delantero Alexis Cuello, quien viene de convertir seis goles en los 37 partidos que disputó durante el año y fue el segundo máximo goleador del equipo de Boedo en la temporada.

Informa @JulioPavoni que #Boca quiere saber la COTIZACIÓN de ALEXIS CUELLO. Ya negocian entre San Lorenzo y sus representantes. Cuando se sepa la cifra, #Boca hará una OFERTA.

El club publicó una foto en la que se lo ve al futbolista de 25 años junto a los dirigentes Sergio Costantino, presidente de transición, y Enrique Ronzoni, tesorero.

Con una dirigencia transitoria realizando sus primeras gestiones en el club, San Lorenzo informó haber regularizado la situación contractual de Cuello, una de las piezas fundamentales del técnico Damián Ayude.

En un mensaje escueto en sus redes sociales oficiales, el club informó que el presidente de la entidad y el tesorero “se reunieron” con el centro delantero y lograron resolver la situación, sin detallar si ya cumplieron con lo adeudado o llegaron a un acuerdo para cancelar la deuda.

Sergio Costantino (presidente) y Enrique Ronzoni (tesorero) se reunieron con Alexis Cuello y regularizaron la situación contractual que el jugador mantiene con el club.



En ese sentido, la dirigencia sigue resolviendo distintas problemáticas similares con otros integrantes del… — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 30, 2025

El mercado de pases de Boca

Con la confirmación de que Claudio Úbeda continuará a cargo del plantel, por lo menos el primer semestre de 2026, Juan Román Riquelme trabaja para consolidar el equipo, buscando refuerzos de cara a la triple competencia que tendrá Boca por delante.

El extremo colombiano, Marino Hinestroza, parecía que iba a ser confirmado antes de finalizar el año, pero su pase parece estar trabado por una diferencia en la negociación. Boca pagará 5 millones de dólares, aunque no se definen si Atlético Nacional mantiene un 15% o 20% de una futura venta.

La ACTUALIDAD de la operación entre #Boca y Atlético Nacional por MARINO HINESTROZA:



Hay ACUERDO entre clubes: US$ 5.000.000 (ATN compartirá el 50% con Columbus Crew, dueño del otro 50%).



La diferencia es en el % que quedaría a Atlético Nacional por una futura venta (15%… — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 29, 2025

Además de Cuello, otro que interesa de San Lorenzo es el defensor central Gastón Hernández, aunque parece que la conversación está estancada, ya que Hernández estaría priorizando emigrar al exterior.

En los últimos días también salió la información de un supuesto llamado del entorno de Santiago Ascacibar a Boca. El Xeneize podría considerar su contratación, aunque parece que Estudiantes lo cotiza en alrededor de seis millones de dólares, lo que podría ser un inconveniente en la transacción.

"Sorprende que, en las últimas horas, gente cercana a Ascacibar siga haciendo fuerza para que vaya a Boca. Comenzado enero, el club podría avanzar algo con el jugador… Desde Estudiantes dicen que es IMPOSIBLE"

@luchocofano en #CEF. — AZZ (@azzenstream) December 30, 2025



@luchocofano en #CEF. pic.twitter.com/eN0Les1D8D — AZZ (@azzenstream) December 30, 2025

Ander Herrera continuará en Boca en 2026

Una de las noticias positivas que tuvo Boca fue la continuidad de Ander Herrera en el Xeneize de cara a la temporada 2026. Aunque había amagado al posible retiro, el vasco continuará un año más en el club.

Las especulaciones se habían dado porque el volante no había ejecutado la cláusula de renovación automática que tenía en su contrato. La información marcaba que hacía esto pensando en el retiro o que habría una renegociación de su contrato tras la poca cantidad de partidos jugados en 2025. Herrera terminó confirmando que se queda en Boca un año más.