Boca tomó una decisión contundente con Sebastián Villa

El jugador colombiano continúa vinculado a la institución y no permite que el Xeneize pueda fichar a otro extranjero.

Si bien el colombiano era moneda corriente en el once titular de Jorge Almirón , la institución lo apartó amparado en el Protocolo de prevención y acción que aprobó cuando asumió la nueva dirigencia.

Aunque no sería convocado, el delantero cafetero podía entrenarse en el predio a la espera de una oferta. Finalmente, decidió marcharse por su cuenta, considerarse libre y negociar con Kasimpasa de Turquía . Antes ya se había mostrado con la indumentaria de un equipo de tercera división de España, Unión Deportiva Lanzarote , y realizó algunas prácticas junto al plantel profesional. Ambas situaciones despertaron enojo en el Xeneize.

091821629.jpg Villa desconoció su contrato con Boca y entrenó con otro equipo en España, mientras aún cobra su sueldo.

Finalmente, su pase al club otomano se cayó por el accionar legal del club de La Ribera, que encomendó al departamento de legales intimar al jugador y al equipo euroasiático ante la FIFA. El inconveniente es que, mientras se resuelve legalmente el contrato de Villa, Boca no puede incorporar extranjeros ya que su cupo llegó al límite.

La dirigencia encabezada por Jorge Ameal ahora pidió a AFA y CONMEBOL que liberen ese lugar, ya que consideran que el jugador no cumple con su vínculo. La batalla legal continuará y el conjunto de Jorge Almirón, que sigue en pie en la Copa Libertadores, esperará la resolución para poder incorporar futbolistas extranjeros.

El único inconveniente no tiene que ver con los refuerzos, sino que también el ex Deportes Tolima sigue anotado en la lista de buena fe de la máxima competición continental: esto se debe a que las autoridades no quisieron realizar un movimiento brusco para que pueda considerarse en libertad de acción, sino que esperan que la misma entidad sudamericana dé luz verde a la solicitud para quitarlo.

Boca quiere recuperar el dinero que invirtió

El elenco azul y oro tan solo recibió un ofrecimiento por el colombiano proveniente de Arabia Saudita, que fue rechazado por ser considerado insuficiente. La intención del club siempre fue recuperar el dinero invertido en el artillero, aunque sea mediante un préstamo con cargo.

El 70% del pase había costado 3.500.000 dólares. Ahora, el Xeneize podría exigir una indemnización en el caso de que, luego de la intimación, decida denunciar directamente al colombiano por no cumplir con sus tareas mientras mantiene su lazo vigente con la institución.