Boca utilizará ante Belgrano una camiseta en homenaje a Miguel Ángel Russo

En el primer partido sin el entrenador argentino, el Xeneize vestirá una remera especial con una inscripción en su honor.

Boca se prepara para recibir a Belgrano en la Bombonera, en un partido que será definitivo para el campeonato, pero también emotivo por ser el primer encuentro del Xeneize tras la muerte de Miguel Ángel Russo . Entre tantos otros homenajes que prepara la dirigencia, el plantel vestirá una camiseta con un parche especial dedicado al entrenador argentino.

Tras la cancelación de su encuentro ante Barracas Central por la muerte de Russo, Boca afrontará ante Belgrano un partido muy emotivo, en el que recordará a su entrenador, quien fuera el último campeón de la Copa Libertadores con el club.

La imagen del entrenador besando la Libertadores será utilizada en un parche conmemorativo en la camiseta que vestirá el plantel ante Belgrano. La Bombonera ya abrió sus puertas, con varios pasacalles en los alrededores recordando a Russo.

Para siempre pic.twitter.com/0fWpHnfXOu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2025

El homenaje completo que prepara Boca para Russo

El club fue el lugar donde miles de personas se acercaron a despedir a Miguel Ángel Russo tras confirmarse su fallecimiento. Además, su familia realizó una ceremonia íntima -con la presencia de Leandro Paredes- en la que esparció parte de sus cenizas en la Bombonera.

El homenaje que prepara Boca buscará reflejar todo ese cariño. Primero, la delegación principal llegará al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase “A Boca no se le puede decir que no”.

Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio, los jugadores llevarán brazaletes negros en señal de duelo y contará con la imagen de Russo en una pantalla LED. En las tribunas, los hinchas desplegarán una bandera en memoria del entrenador, sumado a cánticos en su nombre.

El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo.



Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros.



. pic.twitter.com/unZqD149TJ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 11, 2025

Dos banderas de las más esperadas, son la amarilla con la imagen de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y otra blanca que llevará la frase: ""Eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12".

Por otro lado, se espera que la familia del técnico se encuentre presente en el duelo y sean recibidos por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.

Todo lo que se juega Boca ante Belgrano

Por más que el homenaje a Russo será una parte principal del encuentro ante Belgrano, Boca se juega mucho en esta fecha de la Liga Profesional. Solo restan tres fechas después de esta, y la zona A del Torneo Clausura está muy cerrada como para perder puntos.

La definición de los playoffs no es la única preocupación del Xeneize, que mira de reojo la tabla anual, que entrega dos cupos para la Copa Libertadores 2026. Con la victoria de Argentinos ante Newells, Boca se encuentra por ahora en zona de repechaje, aunque además de tener que jugar hoy ante Belgrano, debe la fecha anterior ante Barracas, que se jugará el lunes 27/10.

GANÓ ARGENTINOS Y SE METE EN ZONA DE LIBERTADORES



Así queda la tabla anual y la clasificación a copas internacionales, luego del triunfo del Bicho en La Paternal. pic.twitter.com/fmVyt3XshD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2025

Posibles formaciones y detalles del encuentro

Torneo Clausura

Zona A – fecha 13

Boca – Belgrano de Córdoba

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 18. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano (C): Thiago Cardozo; Tobías Ostchega, Leonardo Morales, Lisandro López, Gabriel Compagnucci; Julián Mavilla, Lucas Zelarayán, Francisco González, Ulises Sánchez; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.