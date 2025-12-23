Bombazo en Boca: la dirigencia le comunicó a cuatro jugadores que no se los tendrá en cuenta

Cuatro futbolistas del Xeneize deberán buscar club por decisión de la cúpula directiva, encabezada por Juan Román Riquelme.
Boca continúa con la limpieza y preparación del plantel de cara al 2026 -con la Copa Libertadores como objetivo principal- y tras la salida de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, la dirigencia le comunicó a cuatro futbolistas que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.
Los jugadores en cuestión son: Norberto Briasco, Nicolás Orsini, Lucas Janson y Agustín Martegani. Los dos primeros volvieron de sus respectivos préstamos y los otros dos no vieron minutos en casi todo el semestre bajo la dirigencia de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda.
Los cuatro jugadores llegaron a Boca bajo la gestión de Juan Román Riquelme, primero como vicepresidente (el presidente era Ameal) y luego como presidente a cargo.
Briasco y Orsini llegaron a mediados de 2021 desde Huracán y Lanús respectivamente. El pase del extremo costó tres millones y medio, mientras que el centro delantero salió del Granate por $1.950.000.
Lucas Janson llegó a mediados de 2023, tras ser la figura de Vélez en la serie de octavos de final ante River el año anterior por la Copa Libertadores. Su pase le costó a Boca ¡4 millones de dólares!, además de tener uno de los sueldos más altos del plantel. El último en llegar de este grupo fue Agustín Martegani, en mediados del 2024, por dos millones y medio de dólares desde San Lorenzo.
Lo que tienen en común todos estos jugadores es que llegaron al Xeneize como recambio de jugadores salientes, luego de tener un buen paso por sus clubes, incluso algunos siendo figuras. Pero ninguno pudo afianzarse en el primer equipo, algunos con más oportunidades y otros con menos, en ningún momento lograron pesar y mantener el nivel demostrado fuera de Boca.
El dato revelador sobre los mercados de pase de Riquelme en Boca
A fines de 2019, Juan Román Riquelme decidió volver al club de sus amores, aunque ya no con los botines puestos, sino como vicepresidente segundo en la lista encabezada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini. Desde el inicio, el máximo ídolo Xeneize fue el encargado del fútbol profesional y encabezó las negociaciones en los mercados de pase.
En redes sociales, un hincha compartió un dato revelador sobre la compra y venta de jugadores desde la llegada de Riquelme: Boca no logró vender a ninguno de los jugadores que compró durante su gestión. Todos los que dejaron el club fueron por quedar libres o rescindir sus contratos.
Aunque Boca tuvo grandes ventas en este período como la de Alan Varela, Equi Fernández o Valentín Barco, ninguna fue de un jugador previamente comprado por la gestión Riquelme. Todas se debieron a juveniles o futbolistas comprados previamente por otra dirigencia.
Esta puede ser una de las deudas de la presidencia (y previo manejo del fútbol con Ameal) del ídolo Xeneize. No solo hubo varios mercados de pase con refuerzos que no rindieron, sino que Boca pocas veces pudo revalorizar a los jugadores que se trajeron en el período desde 2019 a la actualidad. Habrá que esperar si los cuatro futbolistas que no serán tenidos en cuenta pueden romper este mal dato.
