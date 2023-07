Bombazo de Boca: ¿Sergio Ramos puede jugar en Argentina?

Es que al parecer Juan Román Riquelme tiene entre ceja y ceja al defensor español que, al igual que Lionel Messi, se fue libre del PSG. La operación no es fácil, ya que el ex Real Madrid ha tenido ofertas muy interesantes de otros clubes, pero en Boca confían de que hay una posibilidad.

Sergio Ramos 1.jpg

Los hinchas se ilusionan con la posible llegada de Sergio Ramos que en más de una ocasión habló de su gran afecto por el Xeneize. Es más, hace poco admitió sus ganas de jugar en la cancha de Boca. "Me queda pendiente jugar en la Bombonera por el afecto que le tengo a Boca", admitió en una entrevista con Bolavip.

Previamente, en 2021, charlando con el streamer español Ibai Llanos explicó su vínculo con Boca. “A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos”, aseguró antes de agregar: “El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”.

Sergio Ramos 2.jpg

“Después he tenido amigos como el Pipa Higuaín, Saviola, que eran de River. Y he tenido siempre un cariño especial”, admitió pero luego aclaró: “Si me tuviese que quedar con uno, Boca Juniors siempre me ha gustado un poquito más. Por Román Riquelme y La Bombonera”.

Sin embargo, Miami y Arabia se perfilan como rivales para Boca en su sueño de contar con el futbolista español. “Sergio Ramos tiene dos ofertas. Una de Arabia Saudita, de 25 millones netos por dos temporadas. También otra del Inter Miami, que es lo más cercano en estos momentos porque la familia, especialmente Pilar Rubio, no tiene ninguna gana de vivir en Arabia Saudí”, contó hace días Eduardo Inda en el Chiringuito.