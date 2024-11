Braian Romero, durísimo contra Riestra por haber hecho jugar al streamer Spreen

Es el caso de Braian Romero, el goleador del torneo, que marcó el tanto de su equipo desde el punto del penal ante Riestra. “Hoy me tocó ir a ver en la Villa Olímpica un selectivo de chicos que venían de las provincias, que venían a probarse a Vélez y se iban frustrados porque no llegaban. Ese es el fútbol: intentar hasta lo último, dejar a tu familia, viajar diez horas... El mensaje es para los chicos que están del otro lado: hoy la TV les mostró un atajo que no es ese. Hoy fue una falta de respeto hacia el fútbol. Es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad y a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último y no pueden. Desde mi lugar decirles que ese no es el camino, y que sigan intentando, que el fútbol es eso: intentar, fracasar, intentar, fracasar, fracasar, intentar y seguir intentando. Hoy mostramos un mensaje equivocado a los chicos que vienen de abajo”, declaró el delantero del Fortín.