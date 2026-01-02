Cambios en el cuerpo técnico de River: Marcelo Gallardo sumó a un ídolo del club

El Millonario no solo refuerza su plantel para la próxima temporada, sino que también lo hace en su cuerpo técnico.

El ex arquero de River , Marcelo Barovero , se sumó al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y será presentado este viernes al plantel en el último entrenamiento previo al viaje a la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes para continuar con la pretemporada.

El ex futbolista de 41 años sera el entrenador de arqueros de River y se sumará a la delegación que viajará a la citada ciudad donde el plantel realizará los trabajos relacionados a la parte física de la pretemporada y estará allí hasta el 10 de enero cuando partirá hacia Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Montevideo.

El arquero formado en Atlético Rafaela conducirá junto a Alberto Montes , el entrenamiento de los guardavallas del plantel profesional: el capitán Franco Armani, Ezequiel Centurión, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán.

Tras un gran paso por Vélez entre 2008 y 2012 donde conquistó dos torneos locales, Barovero fue fichado por River con el pase en su poder e inició una etapa exitosa en el Millonario donde ganó dos campeonatos argentinos y cuatro internacionales, entre ellos, la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Barovero se fue de River a mediados de 2016, donde terminó recalando en el Necaxa de México donde estuvo hasta 2018, habiendo conseguido la Copa MX en su último año. Desde ese entonces, Barovero pasó por Monterrey y Atlético San Luis de México, el Burgos de España y Banfield, club en el que se terminó retirando en julio de 2024.

River viaja a San Martín de Los Andes

El vuelo de River rumbo a San Martín de los Andes sufrió una demora: la salida prevista para el viernes las 19 desde Buenos Aires se reprogramó para las 21, y el arribo se estima cerca de las 23.

La modificación, ajena al club y en medio de retrasos generalizados en la operatoria aérea, obligó al CARP a ajustar la logística de la primera jornada del año. El plantel, que se concentró desde la mañana en el Camp y realizó allí el primer entrenamiento de 2026, cenará en el predio antes de viajar.

Ese cambio impactó también en la agenda en destino: quedó cancelada la cena que estaba prevista en el Loi Suites Chapelco, el hotel donde se hospedará la delegación en la Patagonia. Con la llegada tardía, la planificación se reorganizó para que, una vez aterrizados, el grupo vaya directo a descansar y encare al día siguiente el inicio del tramo más exigente de la pretemporada.

Esta será la cuarta pretemporada que el conjunto comandado por Gallardo realiza en San Martín de Los Andes, ya que, anteriormente, estuvo en 2020, 2022 y 2024.

La llegada del plantel está prevista para el viernes por la noche y, alrededor de ese momento, la ciudad se prepara para dos escenas en simultáneo: por un lado, un operativo de seguridad con participación de fuerzas federales, provinciales y municipales; por el otro, un banderazo que busca armar un “pasillo rojo y blanco” desde el aeropuerto hasta el hotel donde se alojará el equipo durante la pretemporada.

El operativo, basado en experiencias similares realizadas en años anteriores con resultados positivos, se ajustará a los horarios concretos del vuelo y a una concurrencia estimada en niveles parecidos a los del año pasado.

River pretemporada

La coordinación general quedará a cargo de la Policía de Neuquén, con el apoyo de móviles y efectivos del resto de las instituciones. La prioridad estará puesta en el recorrido que va desde el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) hasta el Chapelco Golf, el complejo donde se hospedará River.

Para garantizar el traslado del micro y, al mismo tiempo, cuidar a hinchas, vecinos y quienes circulen por la zona, se prevén puestos fijos de control, presencia preventiva a lo largo de todo el trayecto y un acompañamiento del micro con móviles policiales.

La Ruta Nacional 40 se cortará por completo únicamente durante el paso del micro, ya entrada la noche. Antes y después de ese momento, la idea es sostener vallados en los sectores de mayor concurrencia para ordenar la circulación y evitar acercamientos peligrosos a la calzada.

En paralelo, la Filial del Sur ya activó la organización del recibimiento y busca que el banderazo vuelva a ser una postal. La convocatoria propone cubrir los casi 10 kilómetros que separan el aeropuerto del hotel, con una consigna central: armar un corredor de banderas y colores del club en el tramo de Ruta 40 que une Chapelco con el complejo de alojamiento.

El comunicado convoca a los hinchas a llevar su bandera y refuerza un pedido clave que también aparece del lado de las autoridades: no usar pirotecnia, no arrojar basura y no prender fuego. El ritual no sería una novedad: la filial recuerda que ya se repitió en 2020, 2022 y 2025, otras ocasiones en las que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo eligió San Martín de los Andes para su puesta a punto.