Carísimo: cuánto terminará pagando River por el colombiano Castaño

Según las últimas informaciones, el Millonario estaba por desembolsar 4 millones de dólares -más un quinto en objetivos- por el 50% del pase. Sin embargo, finalmente se pagarán cerca de 12 millones de dólares por el 100% del volante colombiano, que ya está en viaje hacia el país.

Tras haber jugado media hora en su última presentación con Krasnodar de Rusia, la llegada de Castaño se dilató debido a que Cruz Azul, club que poseía parte de su ficha, avisó que restaba que le envíen una documentación más para que se pueda validar la transferencia. Pasadas las horas, el elenco mexicano decidió vender el 30% que poseía.

image.png

Gallardo pidió por él para reforzar un mediocampo donde no le encontró compañero a Enzo Pérez. Por momentos, el mendocino de 39 años sufre de la soledad cubrir el sector y ni Santiago Simón, ni Giuliano Galoppo, ni tampoco Rodrigo Aliendro taparon los baches.

Castaño no es un 5 clásico, por lo que una vez superadas las pruebas médicas y firmado su contrato, jugaría al lado de Enzo, y no en lugar de él. El colombiano es más dinámico y, aunque no tiene gol, es más de ir de área a área, por lo que le solucionaría cuestiones que no tiene hoy en el plantel.

La carrera de Kevin Castaño

image.png

El jugador de 24 años nacido en Itagüí, debutó con las Águilas Doradas de Colombia, donde jugó desde el 2020 hasta el 2023. Allí jugó un total de 82 partidos marcando 2 goles. Luego, fue comprado por el Cruz Azul, donde jugó solo media temporada en 2023 completando 15 encuentros, y de allí saltó al Krasnodar ruso donde se desempeñó en 32 cotejos con un tanto.

Por su parte, es internacional con la selección colombiana desde 2023, y desde allí ha disputado 16 encuentros entre amistosos y las Eliminatorias Sudamericanas.