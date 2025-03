De terror: la impresionante racha negativa que River sigue sin poder romper

El elenco de Marcelo Gallardo volvió al triunfo y mostró su mejor versión en el 1-0 ante Atlético Tucumán, pero quedó en deuda y no logró romper el cero durante la primera mitad.

El cimbronazo de la derrota por penales ante Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional provocó que Marcelo Gallardo debiera tomar nota y exigir un plus de cara al siguiente encuentro, en casa y frente a Atlético Tucumán. En esta oportunidad, el equipo le respondió como no había ocurrido hasta ahora en lo que va de temporada y llevó a cabo su mejor performance pese a que los ánimos estaban caldeados. Aún así, no pudo quebrar una plusmarca histórica negativa que el Muñeco tendrá que cargar.