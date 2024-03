Cavani habló tras el hat-trick ante Belgrano: el agradecimiento a los hinchas y el fuerte elogio para Riquelme

"La verdad es que se nos venía haciendo muy difícil ganar... Yo me quedo más feliz por eso . Tenemos cosas muy buenas y cosas para mejorar, eso es evidente, pero salimos de ese momento por el que a veces pasamos los que jugamos arriba. Me quedo contento por todo", señaló el ex Valencia, que recordó que el cuadro azul y oro acumulaba dos cotejos sin triunfos tras la igualdad en el Superclásico ante River y la derrota frente a Lanús en el Sur.

Al mismo tiempo, el Matador contó a quién le obsequiará la pelota que se llevó al convertir su primer hat-trick con la casaca del conjunto comandado por Diego Martínez: "Esta va para la familia, que me bancan en todas, que me apoyan, están siempre conmigo para acompañarme día a día. Ellos creen más que nadie en nosotros, son los invisibles que nos soportan en los malos momentos. Igualmente, le dedico los goles a la gente que está ahí, que aguantó conmigo, porque había que tener paciencia ".

Curiosamente, el atacante también mencionó a Riquelme, que había apostado por su arribo a la institución cuando secundaba a Jorge Amor Ameal y que decidió quedarse en el palco para aplaudir a su fichaje estrella: "Él siempre me da la confianza. No es que me dijo de venir hace seis meses nada más, me dijo hace dos años, tres años... Estoy feliz de que nos vaya bien. Mis compañeros saben lo que soy y también me ven trabajar todo el tiempo. Sinceramente, esas cosas son las que a mí me llenan".