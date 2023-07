Cavani y sus mejores frases como nuevo jugador de Boca

"Desde que empezó esto de poder venir la gente me viene demostrando el cariño".

"Con Román las charlas se habían hecho como de amistad. Hablamos de varias cosas. Y bueno, a veces las cosas se dan cuando se tienen que dar.

"Tenía ganas de volver cerca de casa. No hay club como Boca para hacer los últimos pasos de mi carrera".

"Significa una responsabilidad muy grande, como siempre la he tenido en mi carrera. Estoy en los últimos años de mi carrera. Me motivan las emociones. Esa responsabilidad de venir me llenaba de ganas".

Embed UNA GRAN RESPONSABILIDAD: Cavani y las primeras palabras como jugador de Boca en la previa de su presentación en La Bombonera.



#ESPNenStarPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/PvtICCXR0N — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2023

"Las palabras de Román siempre fueron las mismas a medida que fue pasando el tiempo. Eso te motiva y te empuja para decidirte. Se reunieron ciertas situaciones que te empiezan a asegurar en la cabeza el deseo de volver cerca de casa".

"(Con Carlos Bianchi) tuvimos un encuentro en el Parque de los Príncipes y se me dio por preguntarle lo que era el Mundo Boca. Y la verdad que me dio una respuesta muy diplomática, pero sí me dijo que era una experiencia increíble".

"Las ganas van a ser siempre las mismas. No tengo 25, tengo 36, pero lo que estoy seguro es que voy a entrenar al 100 para cuando me toque salir a la cancha defender la camiseta como si fuera hincha de toda la vida. Eso siempre lo hice, es mi filosofía de vida. Daré todo desde el primer momento al último".

Sobre la posibilidad de jugar la ida de octavos de final de la Libertadores contra Nacional. "Tengo que reunirme con el cuerpo técnico y se tomará la mejor decisión. Estas son las primeras horas en Buenos Aires y en esta casa, de a poco empezaré a conversar con la gente del club" y agregó "estoy a disposición del entrenador, pero después hay cosas que son lógicas. Si hay que jugar, se jugará. Se tomarán los riesgos que se tengan que tomar. Veremos lo que se decide".

En cuanto al puesto donde prefiere jugar: "En la zona de ataque el lugar donde me gusta más jugar es dentro del área. Por todo, también por el momento en el que uno está. Es donde me he sentido más cómodo. Pero a veces hay que dar una mano y nos tiramos a un costado, vamos viendo lo que podemos aportar".

"Cuando fui a hacerme la revisión médica, pregunté si era la clínica de Boca porque todos me hablaban del club. Me tocó vivir una situación parecida en Napoli hace algunos años, donde la gente me demostraba cariño sin haber pisado la cancha. Eso te demuestra lo que es la pasión que tiene la gente de este club. Voy a prepararme para darlo todo y agradecerle a toda esta gente que me recibió con besos y abrazos".

"Mis hijos saben lo que significa Boca, ellos venían presintiendo. Como padre lo que uno les puede dejar es el momento. Vivirlo, a veces las palabras se olvidan. Que lo puedan vivir será imborrable y es el orgullo más grande que uno puede sentir".

"Cuando tenía 12 o 13 años vine en un viaje de inferiores a Buenos Aires. Una de las salidas que teníamos era venir al museo de Boca. Nosotros estábamos felices. Teníamos la ilusión de entrar a la cancha y antes de salir nos dijeron que se podía ver desde la tribuna lo que era el estadio. Deseaba poder pisarla y poder estar ahí. Nunca me imaginaba lo que iba a ser mi carrera. Hoy poder hacerlo es una cosa que te emociona mucho".