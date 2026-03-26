Centro Español juega bien y es líder junto a Pérfora: así continúa la Liga Federal de básquet

El Torito venció a Petrolero con facilidad y sigue con puntaje perfecto en la fase regular. Este fin de semana habrá más partidos.

Uno de los equipos que mejor está jugando en el comienzo de la temporada es Centro Español . Con la vuelta de Mauricio Santángelo a la dirección técnica y algunos retoques en el plantel, el Torito ganó su cuarto partido en igual cantidad de presentaciones y sigue creciendo en confianza. La última victoria fue 92 a 55 sobre Petrolero en El Templo para así alcanzar a Pérfora en lo más alto de la Conferencia Sur de la Liga Federal de básquet .

Si bien el Matador fue competitivo en los primeros minutos y anotó en reiteradas oportunidades, Español respondió de manera contundente en el parcial de inicio con cuatro triples que lo pusieron 30-20 arriba con Emilio Santana empezando su cosecha anotadora, que sería de 21 en la noche.

Después de un cuarto atractivo, el segundo fue todo lo contrario. Las defensas mejoraron, abundaron las pérdidas y el local sostuvo la ventaja para irse arriba al descanso largo.

Espa vs Petrolero 01 liga federal basquet

Como es habitual en los equipos de Santángelo, la defensa fue arma clave para ganar. En el tercer parcial rindió a full, solo permitió ocho puntos al rival y anotó 15 para encaminar la victoria.

Quimey Acosta (17), Juan Peral y Facundo Ramadori (10 cada uno), y el juvenil Guiñez (11) se sumaron a Santana para completar la nómina de destacados.

Español jugó los últimos minutos con los pibes en cancha y Petro quedó sin reacción ni chances, totalizando cinco caídas en el fondo de la tabla.

Espa vs Petrolero 09

En cuanto a estos dos equipos, Centro jugará ante Pérfora, otro de los líderes, el próximo martes 31 en el Malvinas Argentinas, en tanto que Petrolero Argentino visitará el mismo escenario en el clásico de Plaza Huincul el jueves 2 de abril.

Los próximos partidos en la conferencia Sur

El sábado 28 de marzo, la acción para los equipos neuquinos continuará con Pacífico vs. Club Plottier en el Viejo Ramírez, desde las 21. Al día siguiente, Deportivo Roca recibirá a Independiente, a las 21, en el Gimena Padín.