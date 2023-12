Deportes La Mañana Charly Sepúlveda Charly Sepúlveda, referente y campeón a los 42: "es todo una aventura"

El multifacético y extrovertido líder de Centro Español analizó la consagración con su particular estilo y repasó las razones del título. Facundo Rumene







Charly Sepúlveda con la pelota en la mano festejando junto a la familia de Español. Fotos: Claudio Espinoza

Sonó la chicharra definitiva en el cuarto y último punto de la serie final del Pre Federal de básquet. La pelota está en manos de Carlos Sepúlveda, que está volviendo a festejar un título de primera con 42 años. En su rostro, una sonrisa de oreja a oreja por el orgullo personal y colectivo. En su espalda, un apellido que tiene un peso muy importante para la historia de Centro Español y del deporte neuquino.

"No te das una idea la felicidad que tengo. Seguir jugando a los 42 es todo una aventura. Ser parte de esta familia que me dio la oportunidad de volver a jugar al básquet después de la pandemia, cuando el equipo al que le gané la final no me tuvo en cuenta, para mi es muchísimo. Las cosas pasan por algo, y me queda todavía, voy a seguir disfrutando desde el lugar donde pueda", declara, siempre frontal, a LM.

centro español festejo.jpg Centro Español y la vuelta olímpica con Charly Sepúlveda y los más chicos a la cabeza. Pacífico no lo tuvo en sus planes, pero el deporte le dio una nueva chance en el club de Plottier. De todas formas, ante la consulta periodística Charly no lo entiende como una revancha: "Las cosas como son, me sentía retirado. Tuve la oportunidad de volver a un club en el que hace mucho tiempo pasé varios momentos y me hicieron lo que soy hoy. Así que soy muy agradecido por éste y por todos los clubes por los que pasé. Hoy, más que revancha, es merecimiento la trabajo y a tener el mejor cuerpo técnico de Neuquén".