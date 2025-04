Chiqui Tapia contó la verdad sobre Scaloni: cuánto tuvo que ver Menotti

Hoy en día, a casi 7 años desde que Lionel Scaloni asumió como director técnico de la Selección Argentina no existe una persona que puedo ponerlo en duda por su rol, ya que consiguió dos Copas Américas, el Mundial de Qatar 2022, la Fianalissima y le devolvió el gran nivel al combinado nacional, pero en aquel entonces fue muy cuestionado.

Tapia contó detalles del apoyo que recibió de César Luis Menotti al momento de elegir a Scaloni. “Menotti me dijo: ‘Si vos estás convencido no pongas etapas. No le des la Copa o las Eliminatorias. Si es tu técnico, es tu técnico hasta el Mundial 2022”, disparó en primer lugar.

“Dale a él lo que necesite para que se sienta respaldado, nos vaya como nos vaya’. Ahí hice reunión con el Comité Ejecutivo y lo anuncié. Muchos pensaban que era joda. Para mí fue la elección más fácil de todas”, agregó el presidente de la AFA.

image.png

Además, sobre el poco recorrido que el ex defensor tenía en aquel entonces en la conducción técnica, el Chiqui contó que Menotti le dijo que “era mentira lo de la poca inexperiencia” porque Scaloni ya tenía en 2019 “más experiencia” que cuando agarró él la Selección en 1974.

Por último, sobre el ciclo del DT, cerró: "El único que podía darnos la posibilidad de iniciar un proyecto era Scaloni porque no lo quería nadie”.

Chiqui Tapia sobre el torneo de 30 equipos

image.png

Consultado sobre su opinión sobre los 30 equipos en Primera, Tapia fue contundente: “Salimos campeones en 1978, 1986 y 2022 con más de 20 equipos. Cuanto te dicen ‘¿Por qué querés 20 equipos?, te contestan, ‘porque en Europa se juega con 20 equipos’… Está bien, pero los europeos vienen a comprar a los jugadores acá. Los formamos nosotros”.

"Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todos como lo hacen. Lo hacen porque les conviene. Se equivocan, seguro, todos nos equivocamos. ¿De cuánto se juega el Mundial de Clubes este? Con más equipos. ¿El Mundial próximo, la Champions? Y hasta escuché que quieren promover para el de 2030 con más equipos…“, siguió.

Para finalizar, cerró: “Nosotros somos formadores. Si tenés 30 equipos, tenés 10 equipos más en primera. Hay un mínimo de 20 o 21 jugadores profesionales por equipo y promueven chicos para un plantel de 30. Son 300 jugadores más que ponés en vidriera en la liga local”.