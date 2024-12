Claudio Aquino habló sobre su futuro y respondió a los rumores que lo vinculan con Boca

La figura del Vélez campeón viene llamando la atención desde hace tiempo en Boca, sin embargo, aún no se sabe que deparará su futuro.

La situación de Claudio Aquino , una de las figuras clave en la obtención del último título de Vélez en la Liga Profesional, se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado de pases que se avecina. Con su contrato vigente hasta el 31 de diciembre, el enganche aún no ha definido su continuidad en el Fortín y, aunque su prioridad es extender el vínculo, los rumores sobre el interés de Boca no han dejado de circular durante las últimas semanas.

La razón principal de estas especulaciones radica en el gusto que Juan Román Riquelme siempre manifestó por el juego del mediocampista. Durante la segunda mitad del año, el nombre de Aquino sonó con fuerza en el predio de Ezeiza, cuando en el Xeneize evaluaban posibles incorporaciones para reforzar la creación en la mitad de la cancha. El propio volante, que brilló durante la consagración de Vélez, ya había dejado en claro su postura al respecto: "Si me llama Román, veré... Le diré que estoy feliz en Vélez, que la prioridad siempre la tiene Vélez y veremos qué pasa”.

La afinidad de Riquelme hacia el estilo futbolístico de Aquino es un hecho conocido. Sin embargo, a pesar de esta inclinación, el jugador se mantuvo firme en cuanto a su comodidad en Liniers: "Estoy muy cómodo en el club. Me trataron muy bien desde el primer día y soy feliz acá.". Su intención es clara: continuar en un entorno que lo ha potenciado, tanto desde lo futbolístico como en lo humano. Por eso, el enganche no oculta su esperanza: “Ojalá podamos llegar a un acuerdo con la dirigencia”.

Las declaraciones del talentoso mediocampista respecto a Boca no se limitan a esta posibilidad de interés, sino también a la admiración que le genera que Riquelme lo tenga en consideración. En su momento, al trascender la versión de que el vicepresidente xeneize había posado sus ojos en él, Aquino expresó: "Obviamente que si Riquelme habló de mí o piensa en mí, es un orgullo muy grande".

Aquino 2.jpg Claudio Aquino

Claudio Aquino habló sobre su presente

No obstante, más allá de los elogios y el hipotético contacto desde la Ribera, la postura del jugador es contundente. Unos días más tarde, reiteró su postura en un tono similar, para despejar cualquier especulación sobre un inminente pase: "Si me llama Román, le voy a decir que estoy feliz en Vélez y que la prioridad siempre la tiene Vélez. Después veremos qué pasa". Estas palabras dejan en claro que no busca forzar su salida ni generar tensiones innecesarias.

Mientras tanto, el futbolista también valora el trabajo realizado en Vélez. Destacó el rol fundamental del entrenador Gustavo Quinteros en la obtención del título: “Desde el primer día nos convenció de que éramos capaces de pelear por cosas grandes. Este torneo fue muy duro, pero el grupo se hizo fuerte y logramos el título que todos soñábamos". Además, ante los rumores que suelen surgir en cada mercado, el mediocampista aclara sus planes inmediatos: “Cuando voy a Paraguay, siempre salen rumores de que firmé con algún club, pero no es así. Solo quiero disfrutar tiempo con mi familia”.