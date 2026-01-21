Cómo es el estadio más ruidoso del mundo, en el que debutará Argentina en el Mundial 2026

A menos de cinco meses para el esperado debut mundialista, conocemos detalles claves del estadio que albergará el encuentro contra Argelia.

Se viene el Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá . En ese contexto, el 16 de junio, a las 22 de Argentina , la Selección tendrá su debut contra Argelia en la ciudad de Kansas. Pero lo muchos futboleros no saben es que el estadio en donde jugará tiene el récord mundial Guinness como el espacio deportivo que más ruido hace y que pudo comprobarse en el mundo.

El Kansas City Stadium o más conocido como el Arrowhead Stadium no sólo es llamativo por las 75 mil personas que entran o porque es la casa de los Kansas City Chiefs, el equipo de NFL en el que deslumbra el mariscal de campo Patrick Mahomes y que ganaron cinco finales de Conferencia consecutivas.

En 2014, en un partido de fútbol americano entre los Chiefs y los New England Patriots, los fanáticos clavaron un récord mundial Guinness llegando a los 142,2 decibelios (decibeles). Para tener una idea, es como el ruido del despegue de un avión o el ruido de una bala. Y comparando con estadios de la Argentina, en la Bombonera se registraron 130 y en el Monumental, 128.

image

No fue realmente sorpresa porque pensaron el estadio como para concentrar el sonido hacia el campo. La pendiente de las tribunas y el cierre del anillo hacen que el ruido “caiga” sobre los jugadores. Tribunas empinadas, público encima, sin techo ni lujo exagerado. De esta manera, tendremos un buen sonido ambiente bien argento para cuando la Selección debute con Argelia.

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección

El Gobierno nacional anunció este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán de forma abierta y gratuita todos los partidos de la Selección Argentina durante el próximo Mundial. La decisión, confirmada por la Secretaría de Medios, garantiza que los hinchas de cada rincón del país, desde las grandes capitales hasta los parajes más alejados del interior neuquino, puedan seguir el camino de la Scaloneta sin costo adicional.

La medida se oficializó tras intensas negociaciones por los derechos de transmisión. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el derecho de acceso universal a contenidos informativos de interés relevante, como lo es la participación del conjunto nacional en la cita máxima del fútbol.

image

"Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos", dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Tras el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, a principios de diciembre, la Selección Argentina ya conoce el calendario para el Grupo J, que integra junto a Argelia, Austria y Jordania. Los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscan revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, debutarán el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium, a las 22 horas.

El segundo partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Dallas Stadium, el lunes 22 de junio, desde las 14 horas ante Austria. La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania, nuevamente en el Kansas City Stadium, el sábado 27 de junio a las 23 horas.