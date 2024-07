Cómo es el impresionante tatuaje que se hizo el hermano de Enzo Fernández antes de ser campeones del mundo

Sin lugar a dudas todavía queda en el recuerdo el histórico campeonato Mundial que ganó la Scaloneta en Qatar en el 2022. Desde entonces, todos los jugadores del plantel se anotaron en la historia grande de la Selección y muchos se convirtieron en tatuajes de millones de hinchas que quieran conmemorar en su piel semejante hazaña. Sin embargo, el hermano de Enzo Fernández se animó a homenajear el título que ganó el ex mediocampista de River incluso antes que ganara el Mundial.

“Sí me lo firmó”, confirmó él, orgulloso. “Te lo hiciste antes con la certeza que iban a ser campeones”, recalcó Morena sorprendida. “Fui confiado que íbamos a salir campeones, no lo tenía asegurado pero fui con mucha mucha fe y esperanza”, respondió el hermano de Enzo Fernández antes de aclarar: “Ya también igual era porque mi hermano está en un mundial, en realidad lo hice por eso”.

“Busquenlo está ahí está la fecha que me tatuó todo así”, insistió él reafirmó la fecha en que se había tatuado. “Le dijiste a Enzo ‘Escuchame lo hice antes’, ¿Te dijo algo?”, preguntó Morena Beltrán. “Le gustó, pero me dijo que estoy re loco eso obviamente, ‘Tas loco’, me dijo. Es de familia”, cerró él.

Enzo Fernandez 1.jpg Enzo Fernández y sus hermanos

Los hermanos de Enzo Fernández y su inesperado fanatismo por Boca

Hace un tiempo, los hermanos de Enzo Fernández habían sido noticia ya que dos de ellos no seguían una tradición familiar muy importante en su vida: ser hincha de River. "Mi familia es hincha de River y mi padre es fanático, por eso me llamó Enzo. Aunque dos de mis hermanos son hinchas de Boca", contó en ese momento. El campeón del mundo es el menor de los cinco hijos de Marta y Raúl, que antes de dar a luz al crack de la familia tuvieron a Sebastián, Maximiliano y los mellizos Rodrigo y Gonzalo.