Cómo es el nuevo restaurante que inauguró la barra brava de Boca en Puerto Madero

Sin embargo, más allá del complejo presente futbolístico que transita el club de la Ribera, los que aprovechan la marca que generaron hace ya muchos años son los barras brava de la institución, los más conocidos como Jugador Nro 12 o simplemente la 12. En este particular caso, la marca registrada de la hinchada Xeneize abrió un exclusivo restaurant en Puerto Madero.

La 12, tristemente conocida por tantos hechos de violencia que se cobraron innumerables vidas, tiene una fama a partir de su organización, el color de la tribuna y el aliento. Eso la transformó en una empresa. Y ahora sus integrantes han decidido ir un paso más allá, que en este caso afortunadamente no es a costas del club ni de los socios: ayer se inauguró en Puerto Madero el restaurante Jugador Nro 12.

Es un lugar ploteado con imágenes icónicas de Boca y sus ídolos y con un sector de merchandising donde se venden desde camisetas firmadas por jugadores históricos, hasta las remeras con las leyendas de la barra.

Un negocio que parece tener el éxito garantizado teniendo en cuenta la atracción que La 12 produce en turistas y buena parte de los hinchas xeneizes. Además, le cedieron el manejo del local al grupo Avalos-Bodda, experto en gastronomía (entre otros restaurantes tienen el de Los Bohemios, en Atlanta, además de parrillas y boliches en zona Oeste y franquicias de Mc Donalds), y la barra cobra por el alquiler de la marca.

image.png

Para diferenciar los tantos en la fiesta preinauguración no se dejó ver por la zona ninguno de los miembros de la segunda bandeja que da a Casa Amarilla para que no se confundan los tantos y en las redes sociales del local no hay ninguna mención a ellos. Sí en cambio en las páginas oficiales de la barra, en las que Rafael Di Zeo y compañía invitan a ir a comer allí.

La marca de La 12 de Boca

El nombre en realidad está registrado en favor de Di Zeo y su pareja, Carolina Condello, al 50 por ciento cada uno. Por lo que el producido por el alquiler del mismo les corresponde a ellos, aunque hay desde hace tiempo un trato con Mauro Martín y Marcelo Aravena, los otros dos miembros del triángulo del poder.

image.png

Aravena tiene registrada su propia marca, Siempre Mono Nunca Sapo, con la que también sacó indumentaria y ambas están a la venta en el restaurante. Aunque desde la sociedad que está a cargo del emprendimiento aclaran que no hubo exigencia alguna para comprar esas prendas. “El arreglo es por consignación. Ellos las dejan y cuando se venden, se les paga. Es todo transparente para que no haya nada que se presente a la confusión”, contaron desde el restó.