Cómo está físicamente el Huevo acuña, a días de la Copa América

En las evaluaciones realizadas durante los primeros entrenamientos, el neuquino se mostró en buena forma y su situación física es la misma que en gran parte de los últimos años de su carrera. Padece una pubalgia que le genera molestia pero no le impide jugar. Se trata de una lesión crónica común entre deportistas que realizan actividades de forma diaria. Esta patología se manifiesta con dolores en el pubis, con afectaciones a diferentes zonas musculares de la ingle.

Las dudas sobre Acuña pasaban por la falta de continuidad en Sevilla durante la 2023/2024. No porque haya jugado poco, sino por diferentes molestias musculares y golpes que no le permitieron competir de la mejor manera con su equipo. El conjunto andaluz terminó la temporada en España en el puesto 13, apenas ocho unidades por encima de la zona de descenso.

El Huevo Acuña y su paso por Argentina

La semana pasada, Marcos estuvo en el país y volvió a Zapala por primera vez en mucho tiempo. Compartió unos días con su familia y amigos, algo que no hacía desde antes de Qatar 2022. Luego volvió a Buenos Aires, donde recibió el reconocimiento de la gente de Racing en el Cilindro de Avellaneda.

“Es una felicidad muy grande volver al Cilindro, poder ver un partido de Racing con la gente alentando como siempre. Hace mucho tiempo que no venía. Muy feliz por cómo está el club, por cómo creció. Me da mucha felicidad saber que la gente todavía me quiere. Eso habla bien de mí, de que hice las cosas bien en el club. La gente siempre me apoyó, Ojalá pueda volver algún día. Seguiremos alentando desde donde sea”, declaró el jugador surgido en Don Bosco de Zapala.

¡Hola, Huevo! Marcos Acuña presente para recibir la ovación de todo el Cilindro — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 1, 2024

En las concentraciones de la selección, uno de los compañeros con los que tiene mejor relación es Lautaro Martínez. Se conocieron en Racing, cuando el Huevo ya estaba consolidado en primera y el delantero aparecía como uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos en el país y en el mundo. Tienen muy buena relación y así se los ve en las diferentes fotos con la camiseta de la selección.

Argentina enfrentará a Ecuador el próximo domingo a las 20 de nuestro país, en un amistoso previo a la Copa América, en la ciudad de Chicago.