Cómo fue el cara a cara del Colo Barco y Guardiola en su primer partido en Inglaterra

El debut de Barco no fue como lo esperaba. El joven futbolista expresó su sentimiento encontrados: "Triste por la derrota, no era lo que queríamos, buscábamos ganar el partido pero sabíamos que el City es un equipo muy grande, que ganó todo y fue doloroso. Por una parte también me siento contento por el debut y más en esta cancha". Además, destacó la adaptación al nuevo desafío: "Es un fútbol completamente distinto, me fui adaptando. Ahora el técnico vio que estaba preparado y por suerte me sentí bien adentro del campo".