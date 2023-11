Cómo fue la charla que Riquelme tuvo con Arturo Vidal: ¿jugará en Boca?

Ahora llegó el turno de otro futbolista que siempre manifestó querer jugar en la institución de La Ribera: Arturo Vidal , que suena como un posible refuerzo en el plantel del xeneize, después de no poder levantar la séptima Copa Libertadores de su historia ni conseguir un rendimiento regular.

Arturo-Vidal.jpg

Entre el mediocampista chileno y el actual vicepresidente del equipo de La Ribera, Juan Román Riquelme, hubo contactos para conocer en profundidad las condiciones en la que está el ex Juventus, según contó la prensa chilena. Desde el país vecino, ven como una gran posibilidad que Arturo se sume a Boca, una vez que culmine el contrato con el Athletico Paranaense de Brasil el 31 de diciembre.

Lo cierto es que el chileno, de 36 años, todavía se recupera de una rotura de menisco externo que sufrió en septiembre, y lo dejará afuera de las canchas por un tiempo más, algo que podría ser un factor clave para analizar cómo llega de ritmo para la temporada 2024. Además, el 3 de diciembre se realizarán en la institución elecciones en la dirigencia, lo que también será un punto de inflexión.

Igualmente, su sueño no se derrumba. “Román es el que tiene que me tiene que llamar, él sabe. Tengo contrato hasta diciembre acá”, declaró en agosto del corriente año el actual jugador de Atlético Paranaense, planteando el deseo que tuvo siempre de vestirse con la camiseta azul y oro. Más tarde, el lider del Consejo de Fútbol, declaró: “Lo llamo encantado, comemos asado, lo que sea. Lo llamé para que venga en su momento y no se pudo. Es un orgullo”.