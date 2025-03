Cómo le quedó el rostro a un jugador de Independiente, luego del cruce más duro del clásico con Racing

Desde el lado de Independiente, reclamaron que Martínez, quien ya estaba amonestado, debió haber recibido la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, ser expulsado. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez interpretó que se trató de un movimiento sin intención de agresión y decidió no tomar ninguna medida disciplinaria contra el delantero académico.

Embed #Independiente Así le quedó la cara a la Momia Galdames. Muy creyente Maravilla pero no le pidió disculpas después de romperle la cara. Bien de sorete y mala leche lo del pastor evangelista. Pudo ser expulsión.pic.twitter.com/gh496kZaDu — Balmo (@Balmocai) March 16, 2025

La jugada que encendió la polémica en Independiente - Racing

Tras el encuentro, Galdames dio su punto de vista sobre la acción en diálogo con Infierno Rojo: “Para mí fue roja. El árbitro me dijo que había sido casual, que se había desestabilizado y ahí fue cuando me pega. Me quedé con eso”, comentó el mediocampista, dejando en claro su desacuerdo con la decisión arbitral.

Desde una perspectiva reglamentaria, la jugada queda sujeta a la interpretación del árbitro. Algunos consideran que Martínez no actuó con imprudencia ni con una intención clara de agredir, sino que el golpe fue producto de la disputa por el balón. Sin embargo, otros sostienen que el impacto fue lo suficientemente fuerte como para justificar una sanción.

Más allá de la polémica, el chileno analizó el rendimiento de su equipo y destacó la mejora en el segundo tiempo: “Lo que corregimos fue el tema de cómo estábamos quedando defensivamente cuando atacábamos. En la mayoría de las ocasiones quedaban con un jugador más cada vez que atacábamos, y nos generaron varios contragolpes”, explicó.

Galdamez 1.jpg Galdames fue el protagonista de una polémica en el Independiente - Racing

El análisis del partido y la reacción de Galdames

Además, Galdames valoró la actitud del equipo en la segunda mitad y consideró que merecieron más: “Creo que el equipo se entregó cómo se tenía que entregar. El primer tiempo lo sufrimos un poco más, pero más por imprecisión nuestra que por mérito del rival. En el segundo tiempo nos pudimos plantar bien, hacer lo que hacemos nosotros, y creo que generamos un montón de situaciones para llevarnos algo más que el empate”.

Por otro lado, el mediocampista también destacó el apoyo de los hinchas de Independiente, que colmaron el estadio: “El clima desde que vinimos del hotel hasta el estadio fue espectacular, y el sentir que estaban con nosotros dentro del campo fue muy importante. Creo que la conexión que estamos sintiendo con la hinchada nos genera un plus para defender la camiseta como hay que defenderla”.