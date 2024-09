Cómo será el recibimiento que prepara River en el Monumental para el partido con Colo Colo

Según informaron desde la Subco, el recibimiento incluirá la preparación de 100 mil globos rojos y blancos, acompañados de 300 tiras que descenderán desde el anillo superior hasta el campo de juego, creando una verdadera fiesta de color. Además, en las tribunas bajas se desplegarán grandes telones que aportarán aún más espectacularidad a la bienvenida. "El Monumental impone respeto y temor, y esta vez no será la excepción", comentaron desde la organización, que también destacó la importancia de "descolocar al rival desde el minuto cero".

El trabajo para lograr este ambiente comenzó incluso antes del triunfo en el Superclásico ante Boca. Integrantes de la Subcomisión del Hincha estuvieron todo el fin de semana preparando cada detalle para el partido del martes, conscientes de que una victoria en el Monumental podría sellar el pase a las semifinales de la Copa Libertadores y, a la vez, ratificar el buen momento del equipo de Gallardo.

La hinchada de River quiere hacer un recibimiento histórico

En un video compartido en redes sociales, se puede ver parte del armado de las decoraciones. Decenas de tiras de color rojo y blanco son enrolladas y preparadas para ser colgadas en las tribunas, mientras que los hinchas ya debaten en las redes cómo debería ser el ambiente perfecto para darle el máximo apoyo a los jugadores.

Sin embargo, no todo es permitido en estos eventos. Según pudo confirmar La Página Millonaria, algunos de los elementos tradicionales de los recibimientos, como los papeles y las banderas de palo, no podrán estar presentes debido a las restricciones impuestas por Conmebol. A pesar de los esfuerzos de la Subcomisión del Hincha para incluir estos elementos, la respuesta fue negativa, ya que la normativa del organismo internacional no permite su ingreso en partidos de la Copa Libertadores. Las bengalas, otro clásico en los recibimientos, también están prohibidas, y su uso podría implicar una multa para el club.