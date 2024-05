Cómo ver el partido de Boca con Trinidense por la Copa Sudamericana

El equipo de Diego Martínez necesita sacar puntos en Paraguay para no arriesgar su continuidad en el certamen continental. La televisación, un tema clave para los hinchas.

De acuerdo a lo expresado por las autoridades de la empresa, el avión había sufrido un desperfecto, por lo cual los integrantes del plantel auriazul iban a ser reubicados en otra aeronave. A eso se sumó otro inconveniente en el aeropuerto 'Silvio Pettrossi', de Asunción, lo que complicó el traslado.

En consecuencia, poco después de las 18, la delegación pudo viajar a Paraguay, donde este miércoles jugará contra Trinidense, en el marco de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

Boca está obligado a ganar los tres partidos que le quedan de la segunda rueda y esperar que Fortaleza de Brasil deje puntos en el camino para tratar de quedarse con el primer puesto del grupo.

Después de ese compromiso, los futbolistas y el cuerpo técnico permanecerán en Paraguay hasta el viernes, debido al paro programado por la CGT para este jueves, que afectará a todos los medios de transporte.

Probables formaciones

Sportivo Trinidense de Paraguay: Wilson Quiñonez; Axel Cañete, Gilberto Flores, César Benítez, Wildo Alonso; Christian Martínez, Marcos Riveros, Jorge Jara, Marcos Galeano; Pedro Arce y Fernando Romero. DT: José Arrúa.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Guillermo Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Directv Sports. Además, se podrá seguir a través de la plataforma Directv Go.

La trampa de alto riesgo en las transmisiones ilegales de fútbol

El robo de datos y saqueos de cuentas bancarias están detrás de las estafas vinculadas a las páginas piratas que anuncian las transmisiones de los partidos de fútbol, según revelaron representantes de la justicia y de entidades ligadas a combatir el ciberdelito.

La transmisión ilegal de partidos de fútbol en vivo en páginas piratas constituye una trampa de alto riesgo para los usuarios de internet. De hecho, los hackers utilizan esos sitios como plataformas para concretar múltiples estafas virtuales.

"El único objetivo de los piratas es generar ingresos, sin importar cómo o a través de quién. Sus servicios ilegales resultan ser disparadores de otro tipo de delitos o un eslabón necesario para generar capilaridad de otros delitos vinculados con la disrrupción de barreras de seguridad informática", expresó Jorge Bacaloni, presidente de Alianza Contra la Piratería Audiovisual.

Además, sostuvo que "todos los usuarios de sitios ilegales saben que para acceder a un contenido deben clickear varios botones virtuales antes de poder reproducir lo que desean. En tales procesos los usuarios muchas veces activan archivos ejecutables que contienen malware e infectan sus equipos".

Por su parte, el fiscal Alejandro Musso, a cargo del Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), expresó que "Los riesgos para el usuario son diversos. Desde una estafa lisa y llana, dado que no existe un producto detrás de la oferta, hasta un producto deficiente. Y existen riesgos inherentes a la deficiencia del producto, entre ellos la posibilidad de descarga de virus informáticos de todo tipo", advirtió Musso.

Y también remarcó sobre los casos más graves, que incluyen "el acceso a computadoras, celulares y otros dispositivos, y también a cuentas bancarias o billeteras digitales".

Esta clase de delitos se reiteran en todos los países con diferentes modus operandi, pero que siempre utilizan la posibilidad de ver "fútbol gratis" para atraer a los fanáticos más desprevenidos que desconocen la dimensión de las consecuencias.

Además, ingresar a páginas piratas para ver fútbol provoca el desfinanciamiento de los clubes, aseveró Bacaloni: "Si la piratería crece, las empresas ya no podrán pagar los derechos para transmitir porque no habrá rentabilidad y, consecuentemente, esto llevará a la destrucción de instituciones deportivas de calidad, no habrá infraestructura, ni talentos locales".

En ese sentido, agregó: "Cuando una persona decide ver fútbol en una plataforma pirata tiene que tener en claro que está atentando contra el desarrollo de ese deporte.