Con dos refuerzos de lujo, Centro Español se sumó al lote de candidatos en la Liga Federal de básquet

Proveniente de Pico Football Club de la Liga Argentina, Bello aportó 15 unidades y 4 asistencias en 21 minutos, jugando y haciendo jugar sus compañeros.

Por su parte, Pennacchiotti, que disputó su tercer cotejo con esta camiseta, no solo anotó 13 puntos y bajó 9 rebotes, sino que repartió 11 asistencias, varias de ellas de altísima calidad. Tanto Facundo Ramadori (15) como Manuel Caratino (12) y Leandro Tapia (8) supieron hacer los movimientos para darle vías de pase al interno que llegó desde Villa Mitre de Bahía Blanca.

En su próximo partido, Español (5-6) será local del colista Del Progreso (1-9). Si bien el registro del Torito lo complica para escalar posiciones a falta de cuatro fechas para el final de la fase regular, será un rival durísimo en los playoffs para cualquiera.

Biguá es líder junto a Pérfora e Independiente

La paridad entre los de arriba es muy marcada. Con la trabajada victoria sobre Progreso (82-77), Biguá alcanzó al Verde y al Rojo y todos están 8-2. El equipo de Mauricio Santángelo será local de Roca (2-8) en El Nido el próximo miércoles.

Por su parte, el viernes, Independiente visitará a Pacífico (6-4) en el clásico capitalino. El Deca se impuso con facilidad a Atlético Regina (3-7) por 93 a 65, en una noche en la que contó con el debut de Maxi Stanic (foto), otro que llegó desde la Liga Argentina y en su presentación marcó 10 puntos con 11 rebotes.

La figura fue Mauricio Pane (20 y 8 rebotes) y también se destacó Gustavo Maranguello con un partido muy completo (16, 10 rebotes y 5 asistencias.

Pérfora viene de caer con el Rojo -en un partidazo jugado en La Caldera- el viernes pasado, y una semana después de ese duelo será visitante de Regina.

Finalizada la fase regular, dentro de cuatro fechas, los primeros cruces de playoffs serán: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las series al mejor de tres partidos comenzarán en cancha del peor ubicado y en caso de necesitarse un tercer cotejo se resolverá en el reducto de su rival.