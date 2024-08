Con todo Boca: cuáles son los cambios que hará Martínez para jugar contra Rosario Central

Boca no puede tener pretenciones. La pronta eliminación en octavos de final en la Copa Sudamericana en manos de Cruzeiro de Brasil, siendo el torneo internacional que tuvo que disputar tras no acceder a la Libertadores, obliga al equipo de Diego Martínez a ir por la Liga Profesional de Fútbol si no quiere generar malestar en los hinchas.