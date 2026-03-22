Con varias polémicas: River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y el árbitro fue el protagonista de la noche
El elenco comandado por el Chacho Coudet acumuló su tercera victoria consecutiva y fue claramente beneficiado por el juez Nazareno Arasa.
En un encuentro repleto de polémicas, River logró un triunfo fundamental en Río Cuarto ante Estudiantes: el Millonario sufrió en varios pasajes del partido, le cobraron un penal en contra que fue desestimado y hasta le convirtieron un gol que también fue anulado por posición adelantada. Además, logró el único tanto válido del cotejo -gracias a Gonzalo Montiel- por intermedio de una infracción dentro del área que fue cobrada por el árbitro Nazareno Arasa, el verdadero protagonista de la noche.
La crónica de Estudiantes de Río Cuarto-River
Durante los primeros minutos, River impuso la pauta del partido: el Millonario tuvo pleno dominio de la pelota ante un Estudiantes de Río Cuarto replegado, aunque al elenco comandado por el Chacho Coudet le costó y mucho encontrar espacios para lastimar. El local se sintió cómodo delegando la posesión y, al menos hasta los 15', no sufrió en absoluto.
El cuadro cordobés llegó a disparar de media distancia de la mano de Gabriel Alanís, pero su intento se fue desviado. La mejor promediando la etapa inicial fue de la visita: Marcos Acuña ejecutó un lindo tiro libre que pasó por encima del travesaño. River parecía un calco de aquel que no convencía con Marcelo Gallardo al borde de la línea de cal, con pocas ideas y sin alguna jugada individual, salvo por la enjundia de Joaquín Freitas.
Sobre el cierre, una sucesión de jugadas fatídicas no le permitieron a los de Núñez ponerse arriba en el marcador: el árbitro Nazareno Arasa había cobrado un penal a su favor por una supuesta mano de Matías Valenti dentro del área, pero tras una revisión conjunta con el VAR, decidió dar marcha atrás con la sanción al notar que el balón golpeó el brazo fuera de la línea. Casi al instante, Anibal Moreno hizo volar a Agustín Lastra con un gran tiro.
En el complemento, la visita se encontró con las mismas deficiencias de la etapa inaugural: apenas hubo aproximaciones por los costados con envíos aéreos de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que en su mayoría no llegaron a buen puerto. Cuando parecía que River lo tenía controlado, el León del Imperio sorprendió a todos. Luego de un mal despeje de Lucas Martínez Quarta ante la presión de Tomás González, el volante del local empujó y disparó al ángulo para estampar el 1-0.
Sin embargo, ante la atónita mirada de los hinchas del cuadro de La Docta, el encargado de impartir justicia tomó la determinación de observar el tanto en pantalla: finalmente, anuló la conquista por la posición del mediocampista de 27 años, pese a que el central ex Fiorentina había rechazado inmediatamente antes. Con polémica, el pleito continuó sin gritos.
Para colmo de males, los de Coudet respondieron con un contraataque y fue allí cuando los dirigidos por Gerardo Acuña sufrieron otra sanción de interpretación, pero que terminó cayendo del lado del Millonario: Facundo Cobos pisó en el área a Sebastián Driussi y, tras revisarla hasta el hartazgo, Arasa dictaminó que habría un tiro desde los doce pasos. Montiel, siempre infalible, lo cambió por gol.
Los de Núñez no ganaron en seguridad con la ventaja y, por el contrario, ese triunfo transitorio corrió serios riesgos. Siro Rosané tuvo el empate gracias a una ejecución de media distancia que pasó rozando el poste, y que no llegó a manotear Santiago Beltrán. El mejor tramo del anfitrión fue, curiosamente, antes del pitazo final. Sin embargo, pese al empuje, no le alcanzó: River golpeó de la mano de Maxi Salas sobre el final y selló el 2-0. En un duelo viciado por las incidencias, consiguió una valiosa victoria, su tercera consecutiva, y se prende bien arriba.
El resumen de Estudiantes de Río Cuarto-River
Formación de Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone; Tomás González, Martín Garnerone y Gabriel Alanis DT: Gerardo Acuña.
Formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván; Ian Subiabre, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Gol: Gonzalo Montiel (70').
Árbitro: Nazareno Arasa.
Estadio: Ciudad de Río Cuarto.
Transmisión: TNT Sports.
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