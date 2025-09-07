Confirmado: cuándo vuelve Miguel Ángel Russo a dirigir las prácticas de Boca

El entrenador xeneize pasó toda la semana pasada internado en el Instituto Fleni y descansó sábado y domingo en su hogar, esperando el visto bueno de los médicos.

La salud de Miguel Ángel Russo estuvo en el foco durante la última semana: ocurre que el DT de Boca debió ser internado a raíz de una infección urinaria que lo tuvo a maltraer, y que le impidió estar presente en los entrenamientos del Xeneize. Tras la hospitalización, el entrenador pasó el fin de semana en su hogar, recuperándose de manera favorable y preparado para regresar a las prácticas con el cuadro azul y oro.

Desde la dirigencia de la institución de La Ribera pudieron confirmar que el estratega regresará a comandar los destinos del cuadro porteño mañana , ya con el visto bueno de los médicos. De todas formas, tendrá que volver al Instituto Fleni para someterse a una serie de chequeos durante la mañana, aunque se verá cara a cara con sus dirigidos durante la tarde en el predio: cabe destacar que el plantel tuvo sábado y domingo libres.

Mientras el orientador recibía el alta, lo cierto es que los ensayos continuaron con relativa normalidad con Claudio Úbeda al frente. Sus ayudantes de campo fueron Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz , quienes acostumbran a acompañar a Miguelo, y mantuvo la misma planificación que había pautado su jefe. La intención fue intensificar esfuerzos para sostener el buen momento, tras las tres victorias consecutivas, pensando en el encuentro ante Rosario Central del próximo domingo , a las 17.30 y en Arroyito.

Primer turno adentro pic.twitter.com/BIde2VGWWy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 5, 2025

Boca ocupa la tercera posición de la Zona A, así como también el segundo escalafón en la Tabla Anual, en zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Durante la internación, el técnico había recibido la visita de su hijo Ignacio, quien viste la camiseta de Tigre; y viejos conocidos le habían deseado una pronta recuperación, como Gustavo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro. El mundo del fútbol se preocupó por Miguel.

La imagen de Russo que había generado preocupación

Las imágenes que se pudieron ver en el compromiso entre el Xeneize y Aldosivi, que acabó con victoria visitante por 2-0 en Mar del Plata, habían generado alarma y trascendieron a través de las redes sociales. La transmisión de ESPN Premium lo había mostrado al entrenador quedándose dormido en pleno banco de suplentes, lo que dejaba entrever algún tipo de inconveniente clínico. Aún así, tanto las autoridades como la familia del conductor brindaron tranquilidad.