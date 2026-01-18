Conmovedor homenaje de Francisco Cerúndolo a Guillermo Salatino en el Australian Open

El argentino ganó en su debut en el primer Grand Slam del año y le dedicó la victoria al periodista fallecido el sábado.

El comienzo de Francisco Cerúndolo en el Australian Open no solo cumplió las expectativas, sino que dejó un momento muy emotivo. Luego de imponerse al chino Zhang Zhizhen en sets corridos, el argentino le realizó un pequeño pero muy sentido homenaje a Guillermo Salatino, el periodística más icónico del tenis argentino, fallecido el sábado.

Tras ganarle al asiático, Fran tomó el fibrón para firmar en la cámara, algo tradicional cuando un jugador gana un partido en un torneo importante, y escribió "Gracias Salata". La imagen recorrió el mundo a través de las redes sociales y puso de manifiesto la importancia de Salatino como difusor de la actividad.

Fue 6-3, 7-6 y 6-3 para Cerúndolo, que logró una victoria importante para él, pero transformó un momento personal en algo simbólico que va más allá del resultado.

"Salata", como se lo llamaba al periodista, fue pieza clave para la historia del deporte de la raqueta y la pelota en nuestro país. Reconocido y respetado, lo despidió mucha gente del ambiente y de los medios en las redes sociales.

Fran es el mejor argentino del ranking y comenzó como preclasificado número 18 en el primer Grand Slam del año. En la próxima ronda enfrentará al ucraniano Damir Dumhur.

Comesaña también pasó a segunda ronda

El argentino número 68 del mundo, Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson en el marco de la primera ronda del Australian Open 2026.

En un partido que duró aproximadamente tres horas, el oriundo de Mar del Plata venció en cuatro sets, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, al estadounidense que ocupa el puesto número 116 del Ranking ATP.

“Fue un buen partido, lo venía llevando bien a pesar de que no tenía las mejores sensaciones. Con lo que tenía, estaba haciendo las cosas más o menos bien y, a partir del tercer set, me jugaron una mala pasada los nervios y se me empezó a calentar todo el cuerpo: cuadriceps, los dos brazos y se me escapó un quiebre. Entonces, empece a buscar formas para relajarme y, en el cuarto set, empece a sentirme bien nuevamente y Kypson también empezó a jugar un poquito mejor y a pegarle mejor con la derecha. Tire unas buenas pelotas que me ayudaron a quebrar en el 4-3” afirmó Comesaña que, en la próxima ronda del certamen enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (29°).

Además, el marplatense se refirió a su preparación para este primer Grand Slam del 2026: “Obviamente, uno quiere arrancar de la mejor manera. Hice una muy buena pretemporada con todo el equipo y llegue en muy buena forma a toda la gira que hice asi que quizás por eso me puse un poquito de presión. Tengo que aceptar el nivel que tengo el día que me toca jugar y eso es lo que me llevo de hoy”.

Quien no corrió con la misma fortuna que Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6(5)-7, 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.

En este primer domingo del Australian Open, otros tres argentinos tendrán su presentación: Mariano Navone ante el serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo ante el local Jordan Thompson y Thiago Tirante ante el australiano Aleksandar Vukic.