Copa América: el encuentro de un grupo de neuquinos con Antonela Roccuzzo en Nueva York

En diálogo con LU5, Manuel Rodríguez, un empresario neuquino, contó que se cruzaron con Antonela en la tarde previa al partido con Chile y reveló que andaba sin custodia como cualquier persona. "Nos pudimos sacar fotos, intercambiar palabras y expresarle el amor que tenemos por Leo. Nos quedamos como 15 minutos, se acercó a cada uno", agregó.

Argentina venció Chile y clasificó a cuartos de la Copa América

En un partido atrapante, Argentina le ganó 1 a 0 Chile en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, por la segunda fecha de la Copa América 2024. El equipo que capitanea Lionel Messi logró un triunfo que le aseguró su lugar en cuartos de final.

Lautaro Martínez marcó el único gol del encuentro sobre el final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos ante Perú y con un punto se quedará con el primer lugar de la zona A.

La lesión de Lionel Messi

Lionel Messi volvió a ser el centro de atención tras el ajustado triunfo de la Selección Argentina ante Chile en la Copa América. Sin embargo, el brillo del capitán se vio empañado por una molestia en el aductor derecho que generó gran preocupación entre los hinchas y el cuerpo técnico. En una entrevista posterior al partido, Messi se mostró franco sobre su condición física y el impacto que esta molestia tuvo en su rendimiento.

"Qué sé yo, hay que ver", dijo Messi al ser consultado sobre su estado. "Espero que la molestia no sea nada grave. Pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave", añadió, reconociendo que la incomodidad afectó su desempeño en el campo. "Me costó moverme con soltura, pasaba más por eso que por el dolor en sí. En la primera jugada me tiró el aductor, no sentí un pinchazo ni nada, pero se me puso duro y me costaba moverme con libertad".

Embed Lionel #Messi:



"Fue de la nada, vengo de un par de días con dolor de garganta, fiebre y quizás me pasó factura. No es algo viejo ni algo que traía, es una contractura, veremos". pic.twitter.com/L31xLspGuM — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 26, 2024

El partido contra Chile fue un verdadero desafío. Messi destacó la dificultad del encuentro y la importancia del triunfo: "Chile se jugaba lo suyo, era el partido que esperábamos. A veces, la cancha hace que tengamos que tardar un tiempo más y eso favorece a los contrarios. Para jugar contra equipos sudamericanos en este tipo de competiciones hay que resolver el partido de alguna manera".

La Selección Argentina viajará a Miami este miércoles para enfrentar a Perú en el último partido de la fase de grupos, y ya Lionel Scaloni avisó que probará a varios jugadores que no han tenido muchos minutos en los dos primeros partidos, por lo que se puede confirmar que Lionel Messi no estará en el tercer partido de la fase de grupos.