Copa Sudamericana: por qué esta derrota le puede costar la clasificación a Racing

Perdió en Brasil, se quedó sin invicto y ya no es puntero solo. Tiene mejor diferencia pero un traspié lo puede dejar segundo y tener que jugar el repechaje para ir a octavos.

Y no fueron tres goles porque tuvo suerte: un despeje defectuoso de Gabriel Arias sobre la presión de un delantero rival (Thiago Borbas) casi termina en gol de los brasileños, también en el lapso de esos primeros siete minutos para el olvido.

Si se mira solo el fixture y la tabla de posiciones, la Academia no está tan mal parada, considerando que en la Sudamericana solo el primero del grupo se clasifica a octavos de final mientras que el segundo debe jugar un repechaje contra un equipo que haya sido tercero en su zona de la Libertadores.

El equipo tiene 9 puntos y una diferencia de +5 (ocho goles a favor y tres en contra) mientras que los brasileños, con los mismos puntos, tienen una diferencia de 5 (con cinco a favor y cinco goles en contra). Pero el problema de Racing pasa por otro lado: por su rendimiento, por su cabeza.

¡GOLPAZO PARA RACING! Borbas pegó en el comienzo y Bragantino se puso 1-0 ante La Academia.



Conmebol #Sudamericana

Del mismo modo en que un pésimo partido le costó perder y quedar afuera de la Copa Argentina contra un equipo del fútbol del ascenso (Talleres de Remedios de Escalada), salir totalmente dormido fue el pasaporte a la derrota en Brasil, si no lo corrige le volverá a pasar.

Si Costas no encuentra un punto de equilibrio entre el juego que le falta y la concentración que no abunda, la Academia va a correr de atrás en los partidos. Y ahí, a diferencia de la tabla de posiciones, las estadísticas no lo ayudan: cada vez que empezó un partido perdiendo, nunca logró darlo vuelta.

A favor, además de un buen plantel que en otros momentos supo demostrar que puede ganar y ganar bien, tiene que el fixture lo favorece: restan dos partidos para cerrar el grupo y ambos los tendrá como local, ante Coquimbo Unido y Sportivo Luqueño. Bragantino, en cambio, enfrentará a esos mismos rivales de visitante.

Aunque logró emparejarlo, no le alcanzó

Cuando Racing se despertó de su siesta, emparejó el juego aunque no el resultado. Pero empezó a buscar mucho a Maravilla Martínez y a mostrar su pasta, como en el gol del descuento de la Academia, a través de Santiago Solari, quien convirtió tras una muy buena jugada personal de Martínez.

GRAN JUGADA DE MARAVILLA Y SOLARI PARA EL DESCUENTO DE RACING.

Maravilla se las arregló solo para generar peligro y tuvo jugadas de empate (un cabezazo que se fue cerca y una insólita pifia al momento de definir) pero el resultado siguió inalterable.

Deberá servirle de lección a Racing, porque aun emparejando, jugando mejor y generando jugadas de riesgo, salir tan fuera del partido lo llevó a quedar dos goles abajo que no pudo remontar. Y perdió un partido directo, que le dio aire a Bragantino y que deja al equipo argentino sin margen de error. Aunque más lo deja desconfiando de sí mismo.