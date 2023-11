Cuál es el arquero que competirá con el cipoleño Centurión el arco de River cuando se vaya Armani

River tiene garantías cuando Franco Armani se pone los guantes y se coloca bajo los tres palos en cada partido, a pesar de que en el último tiempo ha estado bajo la lupa de algunos hinchas millonarios por algunos errores cometidos. Es por eso que, el hincha del elenco de Núñez, no quiere que la salida de Armani sea pronto, aunque podría pasar.

Martín Demichelis 2.jpg

"Hay un interés de River Plate. Es decisión de ellos al final y si quieren negociar. Es un gran club. Es algo único, muy grande". Quien citó esa frase en una entrevista con ESPN Colombia fue Kevin Mier, arquero colombiano, de 23 años, que actualmente defiende el arco de Atlético Nacional de su país natal.

El futbolista que es parte de la Selección colombiana, llenó de elogios al equipo campeón de la Primera División del fútbol argentino: “River Plate es de los mejores equipos de Suramérica… sería un crecimiento enorme para mí y una vitrina para llegar a Europa”.

A pesar de la euforia por saber que uno de los cinco grandes de Argentina está tras sus pasos, afirmó que todavía piensa en el club que milita actualmente: "Quiero terminar este semestre por lo alto, dejar mi huella en Nacional. No tengo dudas de que se vienen cosas buenas para mí porque me esfuerzo mucho y todo se ve en el terreno de juego. Las ofertas que vengan Nacional las tomará de la mejor manera y me entenderán que quiero un futuro grande".

Kevin-Mier.jpg

Los arqueros provenientes de Atlético Nacional le sientan bien al conjunto Millonario, ya que Armani también arribó al elenco argentino desde Colombia. Hasta la actualidad, el arquero campeón del mundo con la Selecicón argentina, cosechó ocho títulos con el Millonario, donde se exhibe la Copa Libertadores obtenida en 2018, tras ganarle la final a Boca en el estadio Santiago Bernabeu, de Real Madrid.