El fuerte planteo de Demichelis sobre el futuro de Borja

Demichelis, al ser consultado sobre su elección entre Rondón y Borja, explicó: "Son decisiones tácticas. Habíamos hecho un grandísimo primer tiempo ante Huracán, Salomón tiene un gran presente al igual que Miguel, hablé hace largas semanas de que quiero que compitan los dos hasta el 22 de diciembre". Aunque Rondón se marcha a la selección, Demichelis no confirmó su puesto y dejó la puerta abierta para el regreso de Borja ante Instituto.

Qué dijo Martín Demichelis sobre la derrota de su equipo

El entrenador mostró optimismo a pesar de la reciente derrota y destacó la importancia de controlar el partido. Sobre el desarrollo del encuentro, comentó: "Lo importante es poder controlar y manejar el partido. Lo controlamos y manejamos muy bien los primeros 44 minutos. Lamentablemente, un pase desafortunado nos hizo irnos 1-1 y tengo muchas variables para utilizar ciertas cosas".

Martín Demichelis 2.jpg Martín Demichelis habló sobre Miguel Borja

Miguel Borja, quien no ingresó en el último partido, sigue siendo un tema candente entre los hinchas, y la competencia con Salomón Rondón se mantiene abierta. Aunque Borja no tuvo oportunidades recientes, sus impresionantes estadísticas de la temporada, con 13 goles en 18 partidos completos, respaldan su capacidad goleadora. La incógnita de quién ocupará el puesto titular persiste, y Demichelis deja abierta la posibilidad de cambios en el once de River.