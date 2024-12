Cuál es el equipo que le ofreció a Paulo Dybala 10 millones de dólares para que se vaya de la Roma

En cuanto a la compensación para Roma, todo dependerá del estado contractual del argentino, cuyo contrato vence en junio de 2025 pero se renovaría automáticamente hasta 2026 si juega siete partidos más. Así, Galatasaray podría hacer un intento para llevárselo libre a mediados del año próximo u ofrecer una compensación mínima en enero, contemplando que su contrato vencerá pocos meses después.

En Italia aseguran que las intenciones del futbolista no son las de dejar el club en enero, salvo que sea la institución la que decida venderlo. Al respecto, el que se refirió a la situación fue el entrenador del conjunto romano, Claudio Ranieri.

Este aseguró en diálogo con Sport Media Set que quiere contar con el argentino, pero tampoco le cerró la puerta a una salida: "Me gusta tener a Dybala en Roma, pero si el chico tiene otras prioridades y no quiere quedarse, es bueno complacerlo. Hasta la fecha, no he percibido ese deseo".

Paulo Dybala y su rechazo al fútbol árabe

A mitad de año, cuando estaba el rumor de que Dybala pasaría al Al-Qadsiah, el explicó las razones detrás de su decisión de quedarse: "Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección Argentina".

Para el jugador, estos elementos pesaron más que la oferta económica. A pesar de las críticas que ha recibido por sus lesiones, Dybala se siente bien y comprometido a trabajar duro cada día para estar en su mejor forma.

"No podés ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar", agregó Dybala, subrayando que su agente, quien también es un amigo cercano, priorizó su bienestar personal sobre la ganancia económica. "No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por el traspaso. Para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en Roma", afirmó, despejando cualquier rumor.