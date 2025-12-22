Cuál es el futbolista que no tiene rodaje en Boca y podría desembarcar en otro club del fútbol argentino

Un joven jugador se irá del xeneize cuando termine su contrato el 31 de diciembre y podría emigrar al club de sus amores.

Boca quiere iniciar el proceso de renovación en su plantel con la salida de varios jugadores y la llegada de refuerzos que puedan potenciar el plantel pensando en que tendrán por delante la Copa Libertadores como uno de los objetivos para 2026. Sin refuerzos confirmados, el club sabe que varios jugadores tienen el boleto picado y deberán irese de la institución.

Uno de ellos es el mediocampista Ignacio Miramón , jugador de 22 años que llegó a la institución como una promesa y del gusto particular del presidente del club Juan Román Riquelme quien en más de una oportunidad había mostrado su admiración por el joven oriundo de Bolivar, provincia de Buenos Aires. Sin rodaje en la institución desde que Fernando Gago dejó el cargo de DT por decisión de la CD, deberá regresar al Lille de Francia cuando culmine el contrato con el xeneize (31 de diciembre) y buscar nuevas opciones para su carrera profesional.

Entre las posibilidades aparece un nombre especial para él: Gimnasia de La Plata , club que lo vio debutar y donde brilló a tal punto de dar el salto a Europa en búsqueda de protagonismo. En las últimas horas comenzaron los rumores de que la dirigencia del Lobo haría un intento para traer al jugador con una cesión, aunque las posibilidades del club estarían lejos de la postura que adoptaría el club francés.

En Boca no gustó: cuál fue el escandaloso contrato que pidió Borja y frenó las negociaciones

Por momentos parecía que Boca metía la bomba del mercado de pases con una negociación sorpresiva que entabló con el exdelantero de River Miguel Ángel Borja, quien había mostrado interés por vestirse con la azul y oro. Lo había dejado en claro uno de sus hermanos en diálogo con el medio ESPN tras confirmarse que no seguiría bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Todo parecía que desde las partes había predisposición para llegar a un acuerdo que los vincule contractualmente pero una diferencia en las posturas terminó haciendo que la negociación se termine y esté más cerca de llegar a Cruz Azul de México. Según trascendió el colombiano habría hecho un fuerte pedido económico que en el club no cayó bien.

El delantero habría pedido una cifra superior a los dos millones de dólares anuales lo que significa un valor más alto que los contratos que tienen los referentes Leandro Paredes y Edinson Cavani. En la dirigencia del xeneize creen que haber mencionado al club fue para conseguir una mejor oferta del elenco mexicano.