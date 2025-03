Cuál es el jugador de Boca, titular para Gago, que sufrió una nueva lesión

Boca volvió a los entrenamientos este lunes en Ezeiza luego de la victoria a Central Córdoba en Santiago del Estero y del premio de Fernando Gago a sus jugadores: dos días de descanso para recomponerse luego de semanas agitadas. Sin embargo, no arrancó del todo bien la jornada para el entrenador, ya que Kevin Zenón tuvo que hacerse estudios por una posible lesión.

El volante oriundo de Goya, Corrientes, no pudo terminar la práctica completa por una molestia muscular con la que terminó después del 3 a 0 del viernes pasado y por esa razón se espera que en las próximas horas estén los resultados de los estudios, y Boca comuniqué con un parte médico (o no) qué tiene.

En principio, y a falta de saber el resultado final, es una muy mala noticia para Gago. Por dos razones en especial: una porque justo en este momento en el que por primera vez después de 24 partidos pudo repetir el equipo por primera vez, se le caería un soldado. Y otra porque el volante se sumaría a otros futbolistas lesionados como Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Camilo Rey Domenech y Alan Velasco.

Zenon.jpg Kevin Zenón

Zenón, que tuvo un pico muy alto en su llegada a Boca en 2024 y luego bajó mucho su nivel, viene siendo titular y clave para Gago. Desde la derrota por penales con Alianza Lima en la Bombonera, fue titular siempre. E incluso convirtiendo goles: uno a los peruanos y otro en la victoria 3-0 a Central Córdoba (contra Rosario Central no convirtió).

Los jugadores que recupera Boca

No todas fueron malas noticias para Gago en la vuelta al trabajo del plantel. A diferencia de Zenón, los que sí pudieron entrenarse nuevamente con sus compañeros son los defensores Cristian Lema y Rodrigo Battaglia.

image.png

El marcador central no juega desde octubre del año pasado, cuando no pudo terminar el partido con Riestra en la Bombonera por una lesión en el tobillo izquierdo con compromiso de los ligamentos de esa zona. Battaglia jugó por última vez el día en el partido de vuelta con Alianza Lima en la Copa. No estuvo con Rosario Central ni tampoco con Central Córdoba por una serie de molestias musculares.